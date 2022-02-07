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«Счастливое» число, лайфхаки полива цветов и лыжные ботинки: о чем писала «Вечерняя Москва» 35 лет назад

Андрей Казаков

Сюжет: 

«Вечерке» – 100 лет
Общество
«Счастливое» число, лайфхаки полива цветов и лыжные ботинки: о чем писала «Вечерняя Москва» 35 лет назад
Дышлюк Михаил/Фотохроника ТАСС

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

35 лет назад, в феврале 1987 года, жители столицы спрашивали у «Справочного бюро» о смысле числа в русском фольклоре, об обработке лыжных ботинок и правилах ухода за комнатными растениями.

Счастливая цифра

Материализм, диалектический и исторический, лежал в основе официального советского мировоззрения. Однако люди интересовались и астрологией, и эзотерикой, и нумерологией. В номере от 9 февраля 1987 года житель В. Малихин писал: «В русской речи и литературе встречаются различные пословицы и поговорки с числом «семь».

Есть ли этому объяснение или толкование?» Редакция обратилась за справкой в Институт этнографии имени Н. Миклухо-Маклая и получила следующий ответ: «Числа, помимо их чисто математического значения, в культуре человечества выступают как элементы особого числового кода, с помощью которого в мифологии, фольклоре описывается весь доступный древнему и средневековому человеку окружающий мир.

Это относится практически к каждому числу первой десятки ряда натуральных чисел. Число «семь» имеет особую значимость во всех мифологиях и встречается столь часто и в столь различных сочетаниях с разными предметами, что многие исследователи в своих работах называют его «магическим числом». Действительно, есть пословицы и поговорки, в которых на число «семь» возложена основная смысловая нагрузка: «Семь раз отмерь, один раз отрежь», «У семи нянек дитя без глазу», «За семь верст киселя хлебать» и другие.

Есть две версии, объясняющие причину популярности числа «семь». Они (астрономическая и психологическая) по существу взаимодополняющие. Вероятно, обе версии правомерны, и выделение в неделе именно семи дней тоже отчасти связано с этим свойством человеческого мозга». Вот так, пространно и в то же время наукообразно объясняли мистическо-нумерологические свойства чисел. Хотя, положа руку на сердце, отметим, что нынешние объяснения немногим лучше тех.

Лыжи не сами везут

Во второй половине зимы снег в Москве и Подмосковье становится влажным, липким и «тяжелым». Но жителей погода не страшит.

Они все так же хотят кататься на лыжах. В. Попова в номере «Вечерки» от 9 февраля спрашивала: «Чем лучше смазывать лыжную обувь, особенно при влажной погоде?» В московском городском спорткомитете Справочному сообщили: «Лыжную обувь в случае влажной погоды необходимо смазывать салом или касторовым маслом, хорошо втирая, чтобы на поверхности ботинок не оставалось следов жира. Точно так же надо пользоваться гидрофобной смазкой, разработанной Всесоюзным институтом спортивно-технического инвентаря и поступившей в спортивные магазины».

Чтоб алоэ не завяло

Зимой всем хочется немого тепла и уюта. Хорошо, когда дома есть свой собственный маленький сад. Ведь любой небольшой цветок может напомнить о теплых временах года. Жительница Л. Комарова 2 февраля 1987 года интересовалась у редакции газеты: «Можно ли поливать кипяченой водой комнатные растения?» Проконсультировавшись с городским Обществом охраны природы, «Вечерка» ответила: «Да. Поливать кипяченой водой комнатные растения полезнее, чем сырой. При кипячении сырой хлорированной воды некоторые минеральные соли выпадают в осадок (накипь), в результате чего вода становится чище и благоприятной для полива комнатных растений».

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