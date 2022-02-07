101-летняя москвичка в свой день рождения рассказала о секрете долголетия

Фото: Департамент здравоохранения Москвы

5 февраля москвичка Валентина Петровна Минаева отметила 101-летний юбилей, она ветеран Великой Отечественной войны. Общаясь с Валентиной Петровной, ощущаешь невероятный прилив сил и жизненной энергии! В свои годы она замечательно выглядит, обладает прекрасным чувством юмора, бодра и всегда рада гостям. У нее большая семья: четверо внуков, пятеро правнуков, есть подруги. Валентину Петровну также поддерживают сотрудники Территориального центра социального обслуживания «Щукино». В день рождения они навестили Валентину Петровну и пожелали ей крепкого здоровья.

О своем секрете долголетия Валентина Петровна рассказывает:

— От старости и плохого настроения меня спасали собаки! До 96 лет я каждый день гуляла со своим четвероногим другом, какая бы погода ни была за окном. Два-три раза, хочешь не хочешь, нужно выйти на улицу. Случайно в 96 лет упала, сломала ногу, внуки купили ходунки, продолжала все сама делать. Потом у меня появилась помощница – социальный работник, очень помогает мне. Она следит за моим режимом дня: чтобы вовремя покушала, были регулярные прогулки на улице. Также всегда вовремя ложусь спать – всегда в одно и то же время. У меня и сейчас есть пес Блэк, он также долгожитель, ему 19 лет. Мой преданный друг.

Валентина Петровна Минаева родилась в далеком 1921 году в Кировской области. После школы в 1939 году окончила фельдшерско-акушерскую школу, получила медицинское образование. Вскоре ее призвали в ряды Красной армии как медицинского работника. За год до начала Великой Отечественной войны Валентина Петровна служила медицинской сестрой в госпитале в хирургическом отделении города Петрозаводска.

— Помню, в 1939 году меня послали работать акушеркой в село. Роды принимала и на печке, и на полу… В общем, где придется. Ходила по деревням, колхозам, говорила, чтобы обращались ко мне, а не к бабкам-повитухам. Потом меня вызвали в область и спрашивали, как я наладила работу в селе. Потом была советско-финская война: несколько месяцев работала хирургической сестрой в отделении, — вспоминает ветеран.

Великая Отечественная война застала Валентину Петровну в Забайкалье. Она служила старшей медицинской сестрой терапевтического отделения госпиталя № 961. Всю любовь и заботу отдавала своей работе, ухаживала за ранеными бойцами.

— Работала медсестрой, параллельно ходила на подготовительные курсы, чтобы потом поступить в институт. Много солдат тогда умирало на наших глазах. Больно было видеть, как они страдали, — вспоминает Валентина Петровна.

Победу 1945 года Валентина Петровна встретила в Маньчжурии, она уже была начальником штаба госпиталя № 961. После войны с 1945 по 1962 год с мужем жила в Ташкенте, воспитывала двоих детей. За свою службу Валентина Петровна получила ряд наград: орден Отечественной войны I степени, медали «За победу над Японией» и «За боевые заслуги», знак «Отличник санитарной службы».

В 1962 году Валентина Петровна с семьей переехала в Москву, поначалу устроилась на работу в «больницу старых большевиков» медицинской сестрой. Через пару лет перешла в медсанчасть № 12, позже включенную в состав Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна, где и проработала акушеркой до 72 лет.

— Очень любила свою профессию. Всегда нравилось помогать людям, легко находила общий язык с женщинами. Рада, что смогла многим помочь. Нынешней молодежи всегда желаю, чтобы они любили дело, которым занимаются, — говорит ветеран.

Вот уже более шести лет Валентине Петровне помогает социальный работник на дому от Территориального центра социального обслуживания «Щукино». Социальный работник Наталья Деренюк помогает Валентине Петровне уже два года. Она посещает ветерана дважды в неделю: покупает продукты и лекарства, следит за порядком в доме. За это время они успели подружиться. Им всегда ест, о чем поговорить.

Несмотря на возраст, Валентина Петровна очень любит готовить и всегда делится с помощницей своими кулинарными хитростями. А Наталья, в свою очередь, старается найти самые свежие и самые вкусные продукты для экспериментов на кухне. Недавно Валентина Петровна поделилась с помощницей, что в свой 101-й день рождения мечтает о чудо-печке — мультиварке, чтобы осваивать новые рецепты. Наши сотрудники исполнили желание ветерана», — рассказал Василь Нигматулин, руководитель Территориального центра социального обслуживания «Щукино».

— Год назад центры госуслуг познакомились с Валентиной Петровной. Мы пришли поздравить со столетием прекрасную женщину, замечательного медицинского работника, ветерана труда. Добрые дела уже давно вошли в нашу повседневную жизнь. Мы стараемся помогать и радовать людей, не задумываясь. Когда я рассказала коллегам, что рядом со мной живет настоящий долгожитель района, они сразу захотели с ней познакомиться и поздравить с днем рождения. Теперь это уже входит в добрую традицию, и мы надеемся, что сможем поздравлять Валентину Петровну еще много лет, — рассказала Наталья Котельникова, начальник управления по предоставлению госуслуг в сфере ЖКХ центров «Мои Документы».

Поздравляем Валентину Петровну с 101-м днем рождения!