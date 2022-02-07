Выпускники столичных школ узнали, какие нововведения появились в ЕГЭ и сколько баллов нужно для поступления в вузы

Волонтер выставки «Навигатор поступления» Варвара Седых (слева) помогает одиннадцатикласснице школы «Интеграл» Руслане Драп выбрать будущую специальность. Выпускница хочет сдавать ЕГЭ по истории и обществознанию, но с будущей профессией пока не определилась / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице прошла выставка «Навигатор поступления». Абитуриенты узнали, как поступить в московские вузы и колледжи, сколько баллов на экзамене нужно набрать.

В экспозиции приняли участие 43 столичных учебных заведения. Сотрудники университетов, институтов и колледжей приветливо встречали каждого абитуриента и с радостью отвечали на их многочисленные вопросы: сколько баллов нужно набрать на ЕГЭ, чтобы гарантированно поступить на выбранную специальность, какие предметы сдавать, помогает ли вуз студентам с трудоустройством, как организована внеучебная деятельность...

— У нас ребята могут взять брошюры с информацией о специальностях вуза, отсканировать QR-код и перейти на интернет-страницу любого факультета, пообщаться в чате с преподавателями и студентами, записаться на день открытых дверей или на подготовительные курсы, — рассказала заместитель декана факультета иностранных языков и регионоведения Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Алла Самсонова.

По ее словам, благодаря такому подходу абитуриенту не нужно тратить время на самостоятельный поиск нужной информации на сайте вуза.

Ученица 11-го класса школы «Интеграл» Руслана Драп пока не определилась с выбором университета.

— Мне интересны гуманитарные науки. Помимо обязательных предметов, я буду сдавать обществознание и, наверное, историю. Поэтому на выставке я хочу узнать, на какие специальности можно поступить с таким набором экзаменов. Может быть, это поможет мне наконец-то определиться с вузом, — поделилась Руслана Драп.

Параллельно в аудиториях выставки шла образовательная программа. Эксперты рассказывали школьникам, как эффективно подготовиться к экзаменам и справиться с волнением перед ним. А старший преподаватель онлайн-платформы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ Анастасия Толстенко открыла ребятам секрет, как изменится ЕГЭ в нынешнем 2022 году.

— Иногда школьники теряют баллы на экзамене только из-за того, что не знают, какие изменения произошли в его структуре. Чаще всего одно задание сменяется другим, а абитуриенты просто не готовились к нему. Например, в профильном экзамене по математике в этом году уберут первые три простейшие задачи. Зато появятся задания на анализ функции и сложную вероятность. А значит, этой теме нужно уделить больше внимания при подготовке. В экзамене по русскому языку теперь не нужно будет проводить стилистический анализ текста. А система оценивания сочинения станет строже — теперь будут снимать баллы за пунктуационные ошибки, — рассказала Анастасия Толстенко.

Она добавила, что раньше в тесте по истории всегда было указание, сколько правильных ответов на вопрос может быть. В 2022 году эту подсказку уберут.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 86 000 человек зарегистрировались на сдачу ЕГЭ в Москве. В 2021 году самыми популярными экзаменами, помимо математики и русского языка, стали обществознание, биология, физика. Их сдавали 306 000, 127 000 и 128 000 человек соответственно. ЕГЭ проводили на 5820 площадках. За проведение экзамена отвечали более 345 000 человек. В пунктах проведения ЕГЭ дежурили 9000 медиков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Хвостов, директор по связям с образовательным сообществом выставки «Навигатор поступления»:

— За два дня форум собрал больше шести тысяч человек. В этом году к нам присоединилось много участников из регионов. Помимо выставки и образовательной программы, абитуриенты поучаствовали в мастер-классах по профориентации, чтобы определиться с будущей профессией. Самые частые вопросы, которые волнуют школьников и родителей, — сколько баллов нужно набрать, чтобы поступить в выбранный вуз, и как подготовиться к экзаменам. Наша задача — дать актуальную информацию по всем вопросам.