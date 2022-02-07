Больница учит волонтеров благородному и нужному делу

Волонтер «красной» зоны Сусанна Гудаева учится ухаживать за пациентами на курсах для младших медицинских сестер / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Стать волонтером «красной» зоны можно всего за три дня. Уходу за пациентами обучают на курсах в Больнице святителя Алексия. Корреспондент «Вечерней Москвы» выясняла, кто идет в волонтеры.

Чистые, свежие простыня, пододеяльник и наволочка лежат на стуле рядом с реанимационной кроватью. На кровати — человек. По факту — один из слушателей волонтерских курсов. По условиям урока это пациент, тяжело больной ковидом. Задача сокурсников пациента — поменять ему постельное белье по всем правилам. Быстро и аккуратно, при этом не побеспокоив.

За дело принимается москвич Виталий Черный. Быстро надевает перчатки и четкими, почти неуловимыми движениями извлекает одеяло из пододеяльника. Аккуратно поворачивает пациента на бок, снимает простынь, наволочку с подушки. Использованное белье летит в специальную корзину для грязного.

Виталий снимает перчатки и заправляет чистое белье. За 20 минут все готово, и пациент получил минимум беспокойства.

— Сложно, конечно, как и в любом обучении. Но уверен, что со временем придет больше умений,— признается Виталий. — Интересно перенимать навыки от более опытных старших коллег.

В повседневной жизни Виталий работает кладовщиком, помогает нуждающимся, кормит бездомных. Узнал, что помощь добровольцев требуется в «красной» зоне больницы, решил прийти на курсы.

— Мне не страшно. Я не боюсь заразиться. Меня не смущает, что придется мыть кого-то, менять подкладные утки. Я просто искренне хочу помогать и знаю, что я нужен, — говорит Виталий.

Не боится трудностей ухода за тяжелыми пациентами и соученица Виталия домохозяйка Наталья Шевченко. Она успешно справилась со сменой больному постельного белья. Теперь осваивает премудрости гигиенического ухода: как сменить утку, умыть больного, подстричь ему ногти.

— Даже если в «красной» зоне мне это не пригодится, навыки по уходу за лежачими больными могут всегда понадобиться, — считает Наталья. — У меня много пожилых родственников, и, если, не дай бог, конечно, с ними что-то случится, я смогу прийти на помощь.

Волонтеров объединяет одно искреннее желание — помогать людям. И у тех, кто единожды уже поработал в «красной» зоне, это желание не угасает. Об этом рассказала волонтер Сусанна Гудаева. Она работает секретарем настоятеля в храме преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве. В июле 2021 года одной из первых окончила трехдневные курсы для волонтеров и отправилась в «красную» зону временного госпиталя в Сокольниках.

— У меня был опыт ухода за лежачими больными. Мой отец получил ожоги 40 процентов тела. Он лежал в больнице один, к нему никто не подходил — медсестры боялись причинить боль. Весь уход я полностью взяла на себя. И занималась этим несколько лет, — рассказывает Сусанна. — Когда получила известие о том, что открываются курсы для волонтеров, я не раздумывая отправила заявку. Если бы тяжело заболела, скажем, моя мама, мне бы хотелось, чтобы рядом с ней оказался такой волонтер. Каждый раз, когда выхожу из больницы, думаю, что если сейчас предстану перед Господом Богом, то хотя бы скажу ему, что я сегодня была в «красной» зоне, подала кому-то стакан воды, кому-то немного облегчила существование. Это чувство греет меня.

Сусанна Гудаева готова проводить в больнице больше времени. Она пошла на трехмесячные курсы младших медицинских сестер. Занятия также проводятся в учебном центре Больницы святителя Алексия. А по окончании курсов выдают сертификат о квалификации.

— Приятно, что на наши курсы приходят люди, которые действительно заинтересованы в обучении новому, доброму, нужному делу, — рассказывает преподаватель учебного центра при Больнице святителя Алексия Валерия Петрова. — Я вижу, что учащиеся воспринимают информацию с удовольствием, чувствуется, что есть отдача.

Прийти на ускоренные курсы для волонтеров могут все желающие. Перед зачислением придется сдать экзамен, правда духовный. Собеседование проводит епископ Пантелеимон и, если человек искренне готов бескорыстно помогать, благословляет на учебу.

— Я призываю новых волонтеров присоединиться к нашим добровольцам. Когда ты помогаешь другому, у тебя душа становится светлее, помощь другому преображает твою жизнь, — рассказал председатель Синодального отдела по благотворительности и руководитель православной службы «Милосердие» епископ Пантелеимон.

Занятия на курсах начинаются с молитвы. Но двери учебного центра открыты для всех добровольцев, независимо от веры, религии. Главное — доброе сердце и искреннее желание помогать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Баженова, руководитель учебного центра Больницы Святителя Алексия:

— Курсы организованы комиссией по больничному служению при епархиальном совете Москвы на базе учебного центра Больницы святителя Алексия. И из-за роста количества заболевших сейчас помощи в больницах действительно не хватает. На сегодняшний день мы обучили 490 человек. Чтобы записаться на курсы добровольцев, нужно заполнить анкету на сайте Милосердие.ру или позвонить по телефону (991) 609-17-81.