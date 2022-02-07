Мир эльфов, хоббитов и гномов. Жители столицы ближе познакомятся со сказочным Средиземьем

Фото: «Властелин колец: Братство кольца» / 2001 год

6 февраля на ВДНХ стартовал цикл мероприятий, посвященных 130-летию писателя Джона Толкиена, автора знаменитой трилогии «Властелин колец».

Празднование юбилея литератора начали с лекции. Некоторые фанаты магических приключений в Средиземье пришли в костюмах по мотивам толкиеновской трилогии: девушки с накладными эльфийскими ушами и парни в одежде с элементами рыцарских доспехов.

— Я давно интересуюсь творчеством Толкиена, — рассказывает один из пришедших на лекцию, москвич Андрей Горецкий. — Это как послевкусие от любимых блюд: открываешь для себя корни, глубинный смысл книжной истории, особый символизм, понимание которого увеличивает удовольствие и от книг, и от фильмов.

Лекцию читал киновед Дмитрий Елагин. Он на примере конкретных сцен фильма показал связь произведения Толкиена с древнейшими сказочными мотивами. Он провел параллели между эльфийской королевой Галадриэль и Бабой-ягой и рассказал, как еще приключения героев Толкиена связаны с русскими народными сказками.

— Все это отражения древнейших священных обрядов и верований, дошедших до нас еще со времен, когда не было стран и государств, а люди только объединились в племена, — рассказал Елагин. — Русский ученый Владимир Пропп еще в 1930-х годах сделал научный разбор истоков сказки как таковой, а Толкиен, как знаток средневековой европейской мифологии, использовал классические мотивы, общие для всех народов.

Следующие мероприятия, приуроченные к юбилею Джона Толкиена, пройдут 10 и 18 февраля. На ВДНХ прозвучат саундтреки из кинотрилогии «Властелин колец».

— Звуки скрипки, виолончели, флейты, валторны, фагота, трубы, ударных и клавишных в органичном сочетании с незабываемыми спецэффектами перенесут слушателей в сказочное Средиземье с эльфами, хоббитами и гномами, — сказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.