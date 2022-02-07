Старт мусорной реформы и выбор «Хартии»

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В феврале москвичи получат первые платежки за ЖКУ, в которых в этом году появилась отдельная строка — услуга за вывоз мусора. С 1 января столица присоединилась к мусорной реформе, действующей с 2019 года в большинстве субъектов федерации. Региональным оператором определено ГУП «Экотехпром». Непосредственно услугу в разных округах оказывают компании, выбранные по результатам проведенных конкурсов. Так, в Восточном и Северо-Восточном административных округах начало работу ООО «Хартия», принадлежащее бизнесмену Игорю Чайке. Компания хорошо известна на рынке и сама выступает региональным оператором по обращению с ТКО в пяти регионах. Три из них — Московская, Тульская и Ярославская области — в прошлом году были признаны лидерами проводимой реформы.

Также вклад «Хартии» в совершенствование мусороперерабатывающей отрасли могли оценить и жители Москвы, в том числе ВАО и СВАО, где компания работает уже не первый год и оказывает комплексные услуги, которые включают не только сбор, транспортировку и утилизацию отходов, но и подготовку пригодных для вторичного использования фракций. Напомним, суть мусорной реформы — максимально снизить объем захоронения ТКО на полигонах и, соответственно, значительно увеличить переработку отходов. В наступившем году компания Игоря Чайки запускает комплекс по обработке ТКО в Тульской области мощностью до 100 тысяч тонн в год, из которых не больше 18 тысяч будет уходить на утилизацию. В Подмосковье «Хартия» завершает строительство мусоросортировочного центра на 230 тысяч тонн в год. Аналогичное предприятие уже работает во Владимирской области, а в Ярославской — готовится к вводу в эксплуатацию после проведенной модернизации.

Российский экологический оператор (РЭО) отмечает постоянно растущий по стране объем сортировки ТКО. В 2021 году показатель достиг 43,3 процента. По словам главы РЭО Дениса Буцаева, на сортировочных линиях «были отобраны такие полезные фракции, как макулатура — 11 процентов, полимеры — 15 процентов, металл — 3 процента, стекло — 14 процентов». Он напомнил, что повышению уровня сортировки способствовал ввод в эксплуатацию 61 нового предприятия, в то время как в 2020 году «уровень сортировки равнялся 30 процентов, объектов тогда было введено меньше — 37».

Свой вклад вносят и те сознательные россияне, которые заботятся о раздельном сборе мусора. Первичная сортировка очень важна — она делает более эффективным и качественным весь процесс. Для этого регоператоры постоянно совершенствуют свои контейнерные парки. К примеру, в «Хартии» он насчитывает свыше 60 тысяч евроконтейнеров и бункеров. Компания также занимается просветительской деятельностью и проводит экологические акции и мастер-классы в регионах присутствия регионального оператора. Это способствует узнаваемости проектов под управлением «Хартии» и может свидетельствовать об эффективности проводимой мусорной реформы. Причем, если, согласно проведенному РЭО опросу, информированность россиян об институте регоператоров растет в основном за счет тех регионов, где все еще наблюдаются проблемы, о компании Чайки знают, благодаря наличию обратной связи: на официальном сайте «Хартии» есть соответствующий раздел, через который обратиться к оператору за разрешением своих вопросов могут как физические, так и юридические лица.

В целом по стране, как отметил Денис Буцаев, «имеется позитивный тренд на осведомленность населения о функционировании реформы обращения с ТКО». Если в 2019 году большинство россиян вообще ничего не слышали о мусорной реформе и не интересовались тем, какая компания их обслуживает, то в 2021 году «73 процента граждан, получающих коммунальную услугу по вывозу ТКО, знают о том, что она осуществляется специализированным региональным оператором». С этого года и москвичи в общем экологическом тренде.