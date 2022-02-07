Неизвестные похитили из университета дорогие музыкальные инструменты

Училище Гнесиных / Фото: Анна Быкова

Отдел уголовного розыска ОМВД России по району Арбат возбудил очередное уголовное дело по факту кражи баянов из Российской академии музыки имени Гнесиных. Это не первая пропажа инструментов из вуза.

В конце января из университета на Поварской улице пропали баян стоимостью более 51 тысячи рублей и бандонеон (язычково-клавишный музыкальный инструмент, разновидность ручной гармоники. — «ВМ») за 1,2 миллиона рублей.

— Кража произошла почти месяц назад. Факт пропажи инструментов был зафиксирован, все материалы дела находятся у следователей. Мы надеемся, что преступника найдут в ближайшее время, — сообщили в приемной ректора академии.

Эта кража — не первое преступление в учреждении за последний месяц. По данным отдела уголовного розыска ОМВД России по району Арбат, 9 января из академии пропал баян стоимостью 511 тысяч рублей. Затем из учебного заведения украли еще один баян за 650 тысяч рублей. А 15 января в полицию обратился студент вуза с заявлением о краже его музыкального инструмента. После этого полиция задержала молодого человека, подозреваемого в хищении.

— Им оказался 24-летний житель столицы. В ходе обыска по месту жительства задержанного похищенный музыкальный инструмент был изъят. По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.

Юрист по уголовному праву Кристина Кузина отметила, что кража имущества на сумму свыше 250 тысяч рублей считается воровством в крупном размере.

— Если выяснится, что все эти музыкальные инструменты из Академии имени Гнесиных похитил один человек, то это преступление будет расценено как кража в особо крупном размере. За это вору грозит суровое наказание. В этом случае, как правило, назначают лишение свободы на срок до 10 лет. А еще преступник должен будет заплатить штраф до одного миллиона рублей, — объяснила Кузина.

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Из академии украли:

В промежутке с 30 декабря 2021 года по 14 января 2022 года из Академии имени Гнесиных пропали:

— Баян марки «Юпитер 1-Д» стоимостью более 51 тысячи рублей.

— Бандонеон марки Scandallini стоимостью 1,2 миллиона рублей.

— Два баяна марки «Юпитер» за 511 и 350 тысяч рублей.

— Баян марки «Юпитер-Люкс» за 650 тысяч рублей.