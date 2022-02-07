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Пушистым кроликам не холодно зимой

Александр Кудрявцев

Общество
Пушистым кроликам не холодно зимой
Зоотехник Дарья Антипова кормит кроликов крупных пород в уличном вольере «Зайкиного дома». Она угощает животных морковкой / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Крылатском районе столицы в парке развлечений «Сказка» живет больше сотни кроликов, в том числе редкие и ценные породы. Корреспондент «Вечерней Москвы» навестил ушастых и выяснил, как они пережили снежную московскую зиму.

Тихий топоток маленьких лапок и хруст свежего сена. Не такие спокойные звуки ожидаешь услышать, приходя в место, где живет сотня кроликов. Но зверьки ведут себя на удивление тихо. В «Зайкином доме» парка «Сказка» уживаются более 40 разных пород весом от одного до десяти килограммов. Некоторым нужен особый уход зимой.

— Крупные породы кроликов круглый год живут на открытом воздухе. К зиме, в отличие от зайцев, они не меняют цвет шкурки, но мех у них густеет, становясь еще пушистее. Правда, кроликам ангорской породы это лишь усложняет жизнь. У них очень длинная шерсть, на нее налипает мокрый снег в каждую оттепель. Нам пришлось чаще стричь их, чтобы мех не собирался в колтуны, — рассказала зоотехник «Зайкиного дома» Дарья Антипова.

Для крупных пород на улице установлены многоэтажные домики с окошками. Полы в них устланы сеном. На время зимы домики поставили как можно ближе, чтобы было удобнее подключить отопление. Подогрев работает, когда на улице температура ниже 15 градусов. В более теплое время кроликов защищает собственная шубка.

— Когда были особо морозные дни этой зимой, мы принимали дополнительные меры. Все окошки в домиках закрывали сеном и плотными материалами, чтобы не было сквозняков. Но даже в минус 20 градусов кролики бегали на улице как обычно. Никто у нас за это время не заболел, мы тщательно следим за здоровьем питомцев, — рассказала Дарья Антипова.

Зимой сотрудники «Зайкиного дома» меняют рацион кроликов, чтобы укрепить их иммунитет. Дают им больше порций комбикорма с добавлением витаминной травяной муки. Полезные вещества добавляются в воду. Кстати, жидкость кролики пьют только подогретую, из специальных поилок.

— Мы заметили одну интересную привычку. Часть кроликов предпочитает не пить воду, а есть снег. Для них это совершенно безопасно. Он просто тает у них во рту. Но странно, почему они отдают предпочтение именно снегу — может, вспомнили свои дикие корни, — рассказала Дарья Антипова.

Небольшие декоративные породы кроликов зиму провели в отапливаемом небольшом домике, где круглый год расположен их загон. Их специально выводили для содержания в помещении, поэтому мех не защитит их от холода.

ПОВАДКИ

Кролики очень любят рыть норки. В своих вольерах они копают ямки в сене. Туда во время сна они прячут голову, а туловище остается снаружи. Зимой кролики обожают рыть норки в снегу. Зубы у этих питомцев растут на протяжении всей жизни. В природе кролики стачивают их самостоятельно. В неволе нужен специальный минеральный камень. Весной зверьки обильно линяют, их нужно регулярно вычесывать и давать витамины.

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