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Врач рассказала, какие продукты опасно есть больным коронавирусом

Александр Кудрявцев

Общество
Врач рассказала, какие продукты опасно есть больным коронавирусом
Грецкие орехи

Врач-биохимик Вероника Байкова рассказала, как питаться человеку, зараженному коронавирусом или проходящему реабилитацию после него.

Вероника Байкова объяснила, что COVID-19 запускает в организме человека разные воспалительные процессы. Поэтому он очень опасен для людей с ожирением, диабетом и метаболическим синдромом. Заболевание у таких пациентов протекает, как правило, тяжело. Людям с такими заболеваниями особенно важно следить за своим питанием во время коронавируса.

— Не стоит экспериментировать с голоданием и экстремальными диетами, — советует Вероника Байкова. — Нужно стараться обеспечивать организм всеми необходимыми питательными веществами, особенно во время болезни и в период восстановления после нее. Стоит потреблять в сутки от 40 до 60 граммов белка. Также не нужно забывать о полезных жирных кислотах с общим названием Омега-3. Они содержатся в рыбе, морепродуктах и зелени.

По словам врача, эти рекомендации актуальны для всех людей, а не только для пациентов с диабетом или ожирением.

Еще Вероника Байкова на время болезни рекомендует сократить потребление продуктов, которые содержат большое количество гистамина. Это вещество запускает в организме различные воспалительные процессы. Поэтому из рациона питания стоит исключить квашеную капусту, шпинат, ветчину, ферментированные сыры, сою, какао и томаты. Кроме того, хотя бы на время болезни неплохо отказаться от потребления кофе, алкоголя, мясных полуфабрикатов, грецких орехов и масла из него. Эти продукты могут усиливать выработку гистамина в организме.

— Стоит исключить выпечку, цитрусовые соки и свежие фрукты из этой группы. Не нужно питаться фастфудом. Кроме выработки гистамина, эти продукты несут в себе еще одну опасность для больных COVID-19 и тех, кто проходит реабилитацию. В этой пище много рафинированных сахаров. Их употребление ведет к окислительному стрессу (процесс повреждения клеток в результате окисления. — «ВМ»), что тоже запускает воспалительные процессы в организме, — пояснила Вероника Байкова.

По словам врача, во время коронавируса и реабилитации после него стоит отдать предпочтение кисломолочным продуктам — кефиру, йогурту собственного приготовления, творогу, ряженке. Кроме того, стоит включить в рацион питания курицу, печень, рыбу. Они богаты белком. Отличным источником сложных углеводов станут рис, манная и перловая каши. И конечно, полезны для организма будут овощи — капуста, огурцы, кабачки, салат, репа.

Еще врач напомнила о важности соблюдения водного баланса. — Пациентам стоит выпивать не менее двух литров воды в день, — посоветовала Вероника Байкова.

ДОСЬЕ

Вероника Байкова родилась в 1985 году. Окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова по специальности «Биохимия». Дипломированный специалист по нутрициологии и немедикаментозному оздоровлению организма Университета образовательной медицины. Член Ассоциации образовательной и функциональной медицины.

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