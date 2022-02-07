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Студенты могут подсказать свежие идеи проектировщикам

Василиса Чернявская 

Общество
Студенты могут подсказать свежие идеи проектировщикам
Фото: Из личного архива

Градплан расширил географию образовательного проекта «Моя река» в нынешнем учебном году. Директор научно-исследовательского и проектного института Дина Саттарова рассказала, как московский опыт может пригодиться студентам различных вузов.

— Дина Илинична, каковы сейчас требования к обустройству набережных?

— Список включает обеспечение связанности территорий, формирование общественных пространств, наличие развитой социальной инфраструктуры, качественное озеленение, благоустройство и формирование береговой линии, сохранение местной идентичности. В рамках реализации московской концепции развития уже благоустроены десятки километров набережных, каждая новая становится центром общественной жизни и притяжения горожан. Проектируются и строятся пешеходные и автомобильные мосты, появляются знаковые для города объекты, например парк «Зарядье». Главная водная артерия Москвы превращается из «барьера» в связующее звено городской структуры, и зона у воды становится максимально доступной для людей.

— Каковы планы по обустройству? Появятся связующие элементы между разрозненными территориями?

— Отдельный значимый элемент работы с прибрежными территориями — новые пешеходные мосты, поддерживающие ту самую связанность и доступность. Их в Москве планируется возвести семь. Два — в Мневниковской пойме для соединения районов вышеупомянутых Хорошево-Мневников, Крылатского и Филевского парка.

Еще один пешеходный мост между районом Дорогомилово и Пресненской набережной запроектирован неподалеку от делового комплекса «Москва-Сити». Также в планах — строительство нового моста на острове Балчуг для продолжения пешеходного маршрута от Болотной набережной до Якиманской. На юге Москвы предполагается появление двух мостов через затон Новинки и одного — через Нагатинский затон. Он должен связать территорию строящегося жилого комплекса с планируемым ТПУ «Нагатинский затон».

— Опыт Градплана полезен студентам?

— С 2018 года Градплан реализует образовательный проект «Моя река». Каждый учебный год в сотрудничестве с ведущими профильными вузами страны специалисты института курируют студентов при разработке курсовых и дипломных проектов на набережные Москвы-реки и Яузы. Они помогают с выбором методики работы и постановкой проектной задачи, ее концептуализацией, в результате получая от участников яркие и футуристичные решения. Новое поколение по-своему переосмысляет роль водно-зеленого городского каркаса, и это становится дополнительным источником идей для проектировщиков. Студенческие работы получают высокую оценку со стороны ведущих архитекторов и экспертов в сфере градостроительства.

— А есть интерес со стороны регионов?

— В 2021–2022 учебном году Градплан расширил географию образовательного проекта «Моя река». Его участникам — студентам 13 ведущих вузов страны — предстоит разработать концепцию градостроительного развития прибрежных территорий реки Оки в границах города Калуги. Установочный семинар проекта прошел в Калуге в Музее истории космонавтики имени Циолковского.

ДОСЬЕ

Дина Илинична Саттарова имеет высшее образование и степень магистра наук по городскому управлению и развитию. С 1998 по 2000 год — архитектор в государственных и коммерческих организациях. С июля 2000 года — гендиректор «Фонда развития архитектуры». С сентября 2014 года по настоящее время — директор ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы».

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