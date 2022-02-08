Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более двух тысяч приемных семей получают поддержку от московских служб сопровождения

Марьяна Шевцова

Общество
Более двух тысяч приемных семей получают поддержку от московских служб сопровождения
Фото: Из личного архива Екатерины Бербер

Сегодня более 93 процентов детей-сирот воспитывается в замещающих семьях, которые получают всестороннюю поддержку города. В Москве делается все возможное, чтобы дети, которые лишились родительской заботы, обрели ее. Как приемным семьям помогают службы сопровождения, рассказала Екатерина Бербер, заместитель руководителя столичного Департамента труда и соцзащиты.

— Что представляет собой сопровождение приемных семей: в каких случаях семье нужна такая поддержка?

— Сопровождение — это комплексная поддержка семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. После знакомства с семьей специалисты составляют индивидуальную программу сопровождения. В ней отражены потребности конкретной семьи. Сотрудники помогают наладить взаимоотношения внутри семьи, решить психологические проблемы и предотвратить возможные конфликты. Большой упор делается на поддержку на этапе вхождения ребенка в семью — для максимально безболезненного прохождения процесса взаимной адаптации.

Сопровождение важно как для приемных родителей, так и для опекунов — родственников ребенка. В семьях с родственной опекой тоже бывают свои сложности, как характерные для замещающих семей в целом, так и индивидуальные для каждой семьи. Порой они нуждаются в поддержке специалистов больше, чем приемные родители, ранее не знавшие ребенка. Приемное родительство отличается от обычного: невозможно предусмотреть все и подготовиться ко всему. Поэтому и важна поддержка опытных специалистов.

Они помогают родителям и детям выстраивать дружественные и доверительные взаимоотношения, делают все возможное, чтобы дети жили в любящей и заботливой семье. Такая помощь может быть полезна любой замещающей семье как для профилактики проблем, так и для решения уже имеющихся.

— Как получить помощь специалистов сопровождения?

— Эта помощь доступна всем замещающим семьям независимо от того, усыновлен ребенок или взят под опеку. Также за поддержкой могут обратиться и кровные родственники ребят, ставшие их опекунами. Сегодня в Москве работает 45 организаций по сопровождению замещающих семей, а их помощь территориально доступна во всех районах столицы. Службы есть при столичных семейных центрах, центрах содействия семейному воспитанию и у НКО. Их услугами сейчас пользуется свыше двух тысяч замещающих семей, которые воспитывают более трех тысяч приемных детей. Для того, чтобы встать на сопровождение, родителям необходимо обратиться в уполномоченные организации и заключить договор о сопровождении. Обратиться за поддержкой и заключить договор можно в любой период времени до совершеннолетия ребенка.

— Вы сказали, что помощь могут получать и опекуны-родственники. Какая поддержка актуальна для них?

— Иногда создается впечатление, что если ребенка принимают родственники, то сложностей будет меньше. Но это не всегда так. Ребенку все равно нужно помочь пережить травму разлуки с родителями, а опекунам — адаптироваться к новой роли.

Вспоминается история из работы службы сопровождения Центра содействия семейному воспитанию «Соколенок». Мальчик переехал к тете после смерти бабушки. Семья была растеряна. Когда опекуны пришли на сопровождение, состояние ребенка было довольно тяжелым: нарушение пищевого поведения, эмоциональная расторможенность, «залипание» в компьютерных играх. Первые встречи были посвящены работе с горем ребенка, чтобы он мог пережить его, выразить свои эмоции и чувства, не замкнуться в себе. Параллельно начались занятия, которые позволили ребенку немного снизить напряжение через тело.

Постепенно ситуация в семье и состояние мальчика стали нормализоваться. Через два месяца удалось наладить пищевое поведение ребенка. Еще через некоторое время мальчик пошел на подготовительные занятия к школе, хотя на начальном этапе он очень сопротивлялся. Специалисты помогли.

— Как семью поддерживают на этапе адаптации ребенка? Действительно ли этот процесс так сложен?

— Когда в семью приходят приемные дети, то для них и для их новых родителей привычные условия жизни меняются очень резко. Требуется время на выстраивание семейных отношений. Не нужно бояться обратиться за помощью! У специалистов столичных служб сопровождения большой опыт работы с самыми разными случаями.

Пример из практики: в семью, где уже было трое кровных детей, приняли подростков — брата Вадима и сестру Олю. Мальчик быстро адаптировался, а вот девочка очень хотела быть единственной дочкой, конфликтовала со всеми. Родителям было тяжело, семья оказалась под угрозой распада.

Тогда родители приняли решение и встали на сопровождение в Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса». Психологи разработали для детей и взрослых рекомендации: упор делался на совместную деятельность. Между Олей и Вадимом психологи тоже налаживали отношения — проводили тренинги. Поначалу ребята злились друг на друга, но со временем стали даже получать удовольствие от процесса совместной работы. Через год отношения в семье наладились.

Как видите, даже в ситуациях, когда кажется, что выйти из кризиса невозможно, специалисты помогают взглянуть на происходящее под другим углом, найти способы неконфликтного решения проблем.

СПРАВКА

Узнать больше о сопровождении приемных семей можно на портале «Моя новая семья». Также на портале полезную информацию для себя найдут будущие приемные родители, выпускники ЦССВ и приемные семьи, все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.

Читайте также:
помощь опекунство над детьми воспитание ребенка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте