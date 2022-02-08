Более двух тысяч приемных семей получают поддержку от московских служб сопровождения

Фото: Из личного архива Екатерины Бербер

Сегодня более 93 процентов детей-сирот воспитывается в замещающих семьях, которые получают всестороннюю поддержку города. В Москве делается все возможное, чтобы дети, которые лишились родительской заботы, обрели ее. Как приемным семьям помогают службы сопровождения, рассказала Екатерина Бербер, заместитель руководителя столичного Департамента труда и соцзащиты.

— Что представляет собой сопровождение приемных семей: в каких случаях семье нужна такая поддержка?

— Сопровождение — это комплексная поддержка семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. После знакомства с семьей специалисты составляют индивидуальную программу сопровождения. В ней отражены потребности конкретной семьи. Сотрудники помогают наладить взаимоотношения внутри семьи, решить психологические проблемы и предотвратить возможные конфликты. Большой упор делается на поддержку на этапе вхождения ребенка в семью — для максимально безболезненного прохождения процесса взаимной адаптации.

Сопровождение важно как для приемных родителей, так и для опекунов — родственников ребенка. В семьях с родственной опекой тоже бывают свои сложности, как характерные для замещающих семей в целом, так и индивидуальные для каждой семьи. Порой они нуждаются в поддержке специалистов больше, чем приемные родители, ранее не знавшие ребенка. Приемное родительство отличается от обычного: невозможно предусмотреть все и подготовиться ко всему. Поэтому и важна поддержка опытных специалистов.

Они помогают родителям и детям выстраивать дружественные и доверительные взаимоотношения, делают все возможное, чтобы дети жили в любящей и заботливой семье. Такая помощь может быть полезна любой замещающей семье как для профилактики проблем, так и для решения уже имеющихся.

— Как получить помощь специалистов сопровождения?

— Эта помощь доступна всем замещающим семьям независимо от того, усыновлен ребенок или взят под опеку. Также за поддержкой могут обратиться и кровные родственники ребят, ставшие их опекунами. Сегодня в Москве работает 45 организаций по сопровождению замещающих семей, а их помощь территориально доступна во всех районах столицы. Службы есть при столичных семейных центрах, центрах содействия семейному воспитанию и у НКО. Их услугами сейчас пользуется свыше двух тысяч замещающих семей, которые воспитывают более трех тысяч приемных детей. Для того, чтобы встать на сопровождение, родителям необходимо обратиться в уполномоченные организации и заключить договор о сопровождении. Обратиться за поддержкой и заключить договор можно в любой период времени до совершеннолетия ребенка.

— Вы сказали, что помощь могут получать и опекуны-родственники. Какая поддержка актуальна для них?

— Иногда создается впечатление, что если ребенка принимают родственники, то сложностей будет меньше. Но это не всегда так. Ребенку все равно нужно помочь пережить травму разлуки с родителями, а опекунам — адаптироваться к новой роли.

Вспоминается история из работы службы сопровождения Центра содействия семейному воспитанию «Соколенок». Мальчик переехал к тете после смерти бабушки. Семья была растеряна. Когда опекуны пришли на сопровождение, состояние ребенка было довольно тяжелым: нарушение пищевого поведения, эмоциональная расторможенность, «залипание» в компьютерных играх. Первые встречи были посвящены работе с горем ребенка, чтобы он мог пережить его, выразить свои эмоции и чувства, не замкнуться в себе. Параллельно начались занятия, которые позволили ребенку немного снизить напряжение через тело.

Постепенно ситуация в семье и состояние мальчика стали нормализоваться. Через два месяца удалось наладить пищевое поведение ребенка. Еще через некоторое время мальчик пошел на подготовительные занятия к школе, хотя на начальном этапе он очень сопротивлялся. Специалисты помогли.

— Как семью поддерживают на этапе адаптации ребенка? Действительно ли этот процесс так сложен?

— Когда в семью приходят приемные дети, то для них и для их новых родителей привычные условия жизни меняются очень резко. Требуется время на выстраивание семейных отношений. Не нужно бояться обратиться за помощью! У специалистов столичных служб сопровождения большой опыт работы с самыми разными случаями.

Пример из практики: в семью, где уже было трое кровных детей, приняли подростков — брата Вадима и сестру Олю. Мальчик быстро адаптировался, а вот девочка очень хотела быть единственной дочкой, конфликтовала со всеми. Родителям было тяжело, семья оказалась под угрозой распада.

Тогда родители приняли решение и встали на сопровождение в Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса». Психологи разработали для детей и взрослых рекомендации: упор делался на совместную деятельность. Между Олей и Вадимом психологи тоже налаживали отношения — проводили тренинги. Поначалу ребята злились друг на друга, но со временем стали даже получать удовольствие от процесса совместной работы. Через год отношения в семье наладились.

Как видите, даже в ситуациях, когда кажется, что выйти из кризиса невозможно, специалисты помогают взглянуть на происходящее под другим углом, найти способы неконфликтного решения проблем.

СПРАВКА

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