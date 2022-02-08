Находка для кулинара

Фото: Борис Ельшин/РИА Новости

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

Наука, городское строительство и погода — темы, которые всегда волновали людей. Любая повестка дня не обходилась без этого ни раньше, ни сейчас. Так, 50 и 45 лет назад жители столицы спрашивали у «Справочного бюро» о новых разработках и строящихся объектах, а также интересовались, где в Москве холоднее.

Будущее за электричеством

Человека всегда интересует его будущее. 31 января 1977 года читатель Ю. Пирамидкин спрашивал редакцию «Вечерней Москвы»: «Какие новые электробытовые приборы разрабатываются сейчас учеными?» Редакция обратилась во Всесоюзный научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электротермического оборудования и получила там следующий ответ: «Исследовательские и конструкторские работы в области бытовых электроприборов направлены на расширение их ассортимента и повышение технического уровня. Создаются настольные электроплитки новых видов, малогабаритные электросковороды, новые модели горизонтальных электрошашлычниц, электрокипятильников с терморегулированием и другие. Для стационарной установки в квартирах разрабатываются блоки электроплит, включающие конфорочные панели и жарочные электрошкафы».

Похоже, что уже тогда было понятно — в будущем ожидается настоящий кулинарный бум на всех кухнях столицы — будет просто и со вкусом.

Готовь телегу зимой

Интересно окунуться в то время, когда ныне привычные городские объекты еще не только не были сданы в эксплуатацию, но только-только начинали возводиться — чем вызывали толки и пересуды у горожан. Так, зимой 1977 года житель столицы В. Прохоров писал: «Часто зимой по выходным дням ездим отдыхать в Крылатское. Но сейчас там перекопали весь овраг, и что-то будет строиться. Что именно?»

Столица тогда готовилась принять летние Олимпийские игры 1980 года. Стройки кипели повсюду. «В районе канала в Крылатском предусмотрено открыть к Олимпийским играм 1980 года крытый велотрек, кольцевую трассу для велосипедистов-шоссейников, полигон для стрельбы из лука», — сообщили «Справочному бюро» в исполкоме Кунцевского райсовета в 1977 году.

Роза ветров

Москвичей всегда интересовал вопрос, в каких районах столицы теплее. Еще полвека назад, 29 января 1972 года, об этом спрашивала жительница Г. Александровская. Ее интересовало: «Существуют ли «полюса» тепла и холода в Москве? Какие ветры преобладают в городе?» Репортеры «Справочного бюро» обратились в Центральную высотную гидрометеорологическую обсерваторию.

Там журналистам сообщили: «Полюсов холода и тепла в Москве не существует. Однако в пределах города температура воздуха заметно колеблется, причем в среднем за год она выше в центральных районах (4,8 градуса) и ниже на окраинах (3,6–3,8 градуса).

Самая низкая температура (абсолютный минимум) за последние 80 лет отмечена на северной окраине города (района ВДНХ, Тушина) — минус 47 градусов, в центре — минус 40 градусов.

За тот же период абсолютный максимум температур составил в центре города плюс 38 градусов, а на окраинах — 37 градусов. Зимой и весной в столице преобладают ветры южного и юго-западного направлений, летом же дуют северо-западные.»

РЕДАКЦИЯ ОТВЕЧАЕТ

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Антон Надомыслин, житель ЮЗАО, 61 год Вопрос: Правда ли, что пианино не выносит сухости? Каковы правила ухода за инструментом?

Ответ редакции «МВ»: Действительно, пианино очень чувствительно к изменению температуры и влажности воздуха в квартире. Разумеется, это касается механических, традиционных инструментов, а не электронных синтезаторов. Деревянные фортепиано боятся даже сквозняков.

Древесина, сукно и другие материалы, применяемые в клавишных музыкальных инструментах, гигроскопичны (способны поглощать водяные пары из воздуха). Металлические же части при высокой влажности ржавеют. Поэтому как излишне влажный, так и излишне сухой воздух окружающей среды и микроклимата — одинаково вреден для музыкальных инструментов.

Нормальными считаются плюсовая температура от 15 до 23 градусов и влажность воздуха 50– 60 процентов. Нельзя ставить инструмент возле отопительных приборов, окон, наружных стен — это вызывает его рассыхание. Расстояние от них должно быть не менее 1,5 метра. Специалисты не рекомендуют, чтобы на инструмент падали прямые солнечные лучи. А чтобы не навредить полированным деталям — нельзя вытирать с них пыль влажной тряпкой.