Книга ушедшей эпохи

Фото: Из личного архива Марины Селезневой

Сохранение вещей в память о близких — традиция, уходящая корнями в далекое прошлое. Почти в каждой семье найдется предмет с большой историей. Так, в память о своей бабушке жительница столицы сохранила книгу, выпущенную почти век назад.

Марина Селезнева (фамилия изменена по просьбе героини — прим. «МВ») никогда не любила стихи Владимира Маяковского.

А вот ее бабушка, Лидия Богословская, видимо, увлекалась творчеством главного бунтаря русской литературы.

— Когда мы разбирали книжные полки, нашли там среди прочего второе дополненное издание «Стихов о революции» Маяковского. Книга выпущена в 1923 году. Думаю, тогда же моя бабушка ее и купила, — рассказала Марина Селезнева.

Сборник стихов напечатали в издательстве «Красная новь». Тираж составил семь тысяч экземпляров. Все стихи были поделены на тематические блоки.

Несмотря на почти столетний возраст, книга отлично сохранилась — лишь несколько страниц были испорчены. Но сборник продолжает выполнять свою функцию — нести слово поэта. А еще — напоминать о близких.

КСТАТИ

Владимир Маяковский был литературным сотрудником «Вечерней Москвы». На страницах газеты напечатали первый отрывок знаменитой поэмы «Хорошо!», а также множество других стихотворений.