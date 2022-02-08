Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Книга ушедшей эпохи

Александр Кудрявцев

Сюжет: 

«Вечерке» – 100 лет
Общество
Книга ушедшей эпохи
Фото: Из личного архива Марины Селезневой

Сохранение вещей в память о близких — традиция, уходящая корнями в далекое прошлое. Почти в каждой семье найдется предмет с большой историей. Так, в память о своей бабушке жительница столицы сохранила книгу, выпущенную почти век назад.

Марина Селезнева (фамилия изменена по просьбе героини — прим. «МВ») никогда не любила стихи Владимира Маяковского.

А вот ее бабушка, Лидия Богословская, видимо, увлекалась творчеством главного бунтаря русской литературы.

— Когда мы разбирали книжные полки, нашли там среди прочего второе дополненное издание «Стихов о революции» Маяковского. Книга выпущена в 1923 году. Думаю, тогда же моя бабушка ее и купила, — рассказала Марина Селезнева.

Сборник стихов напечатали в издательстве «Красная новь». Тираж составил семь тысяч экземпляров. Все стихи были поделены на тематические блоки.

Несмотря на почти столетний возраст, книга отлично сохранилась — лишь несколько страниц были испорчены. Но сборник продолжает выполнять свою функцию — нести слово поэта. А еще — напоминать о близких.

КСТАТИ

Владимир Маяковский был литературным сотрудником «Вечерней Москвы». На страницах газеты напечатали первый отрывок знаменитой поэмы «Хорошо!», а также множество других стихотворений.

Читайте также:
раритет Владимир Маяковский Газета «Вечерняя Москва»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Все мнения
О проекте