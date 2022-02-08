Для московских школьников подготовили викторины и юбилейные уроки в честь Дня российской науки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Ко Дню российской науки специалисты Городского методического центра подготовили подборку интерактивных пособий для столичных школьников. Все материалы можно найти на сайте проекта «Юбилейный урок». Они будут полезны как для проведения тематических уроков, так и внеурочных занятий.

Сегодня российские ученые развивают перспективные направления и разрабатывают новейшие технологии. Подробнее о них можно узнать, ответив на вопросы викторин «Время, вперед!» и «Вслед за открытиями». Задания будут интересны не только ученикам, но и их родителям и педагогам. Проходить их можно в режиме онлайн. Результат станет известен сразу после завершения выполнения заданий. Так, участники выяснят, каково назначение лабораторного модуля российского сегмента МКС, какие новые элементы появились в таблице Менделеева, что нового открыли российские археологи и каковы задачи, стоящие перед современной биоинформатикой.

Тем, кто интересуется ИТ-сферой, будет интереса викторина «Деннис Ритчи: создатель языка программирования C». А ребята, которым ближе естественно-научная область знания, найдут информацию о современном применении законов электромагнетизма с помощью юбилейного урока «Майкл Фарадей» или узнают о первом практичном термометре, созданном Габриэлем Фаренгейтом.

Материалы юбилейного урока, посвященного жизни и научной деятельности Панфутия Чебышева — механика и изобретателя, — подойдут для уроков математики. Школьники смогут познакомиться с личностью выдающегося ученого и его открытиями, которые применяются в современном машиностроении, приборостроении и робототехнике.

Проект «Юбилейный урок» реализуется Городским методическим центром столичного Департамента образования и науки с 2014 года. Юбилейные уроки — это интерактивные пособия для работы на уроке и самостоятельного изучения, которые посвящены значимым датам в истории, науке, культуре России и мира. Все уроки можно найти на сайте проекта.