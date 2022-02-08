Закон и ведьмы: как вершили правосудие над магией в разных странах

Кадр из фильма « Малефисента» / 2014 год

«Вечерка» любит узнавать из первых уст ответы на самые неожиданные вопросы. В новой рубрике «Света дозвонилась» наш корреспондент Светлана Самченко узнает необычные подробности от первоисточников сегодняшних новостей.

Парламент испанской провинции Каталония объявил амнистию более 900 колдунам и ведьмам, казненным 400 лет назад. Ранее подобные решения были ратифицированы в Шотландии, Швейцарии и Норвегии.

На вопросы «Вечерки» ответил профессор Университета Барселоны, декан историко-географического факультета Жорди Гаско Гутиэррес.

— Добрый день, доктор Гутиэррес. Именно в Каталонии впервые в Европе вступил в действие Закон о борьбе с колдовством — еще в 1424 году. Для вас и ваших коллег решение парламента имеет особое значение?

— Да, моему родному краю принадлежит эта печальная слава. Мы, каталонцы, первыми вступили в войну с ведовством и одними из последних покинули поле боя. Наши архивы сохранили материалы судебных процессов, относящиеся примерно к 1710-м годам!

— Да, у нас уже Петр Великий новую столицу строил, шестидесяти-пушечные парусники на воду спускал. И при этом дружил с алхимиком Яковом Брюсом.

— Как и в России, в Испании тех времен были очень сильны феодальные традиции. Просвещенное дворянство — и темный, бесправный народ, основу мировоззрения которого составляла религия. Сознанием таких подданных легко манипулировать. Кстати, ваша Псковская летопись говорит о том, что в 1411 году в городе казнили двенадцать «вещуний».

— По данным историков, в Европе взошли на эшафот по обвинению в колдовстве более 50 тысяч человек. Теперь их реабилитируют?

— У разных исследователей цифры разные. Считается, что в Испании с 1483 по 1498 год 8800 человек были сожжены на костре, а еще 90 тысяч человек подверглись иным наказаниям — тюремному заключению, монастырскому покаянию. Но современные архивные источники подтверждают только две тысячи приговоров! И далеко не все жертвы были колдунами. Сектанты, еретики, иудеи и мусульмане, которые приняли формальное крещение, но на самом деле придерживались прежних воззрений — морриски и морраны, — тоже попадаются среди осужденных.

Несомненно, что число жертв преувеличено многократно. Считать, что ведьм на костер посылали церковные власти — неверно. Священникам не дозволялось губить живые души, которые могут раскаяться. Церковный суд передавал упорных королю или феодалу. А уже тот подписывал приговор. Строго говоря, инквизиция не при делах.

— Вы подписали воззвание историков к властям Евросоюза, озаглавленное «Это были не колдуньи, это были женщины»?

— Я с ним согласен. Средневековые представления отводили для женщины только одну социальную роль — жены и матери. Не хотите замуж, сеньора, ступайте в монахини! Поэтому под подозрение попадали все, кто из этой роли выпадал.

И в первую очередь женщины с профессией — знахарки, повитухи, вдовые купчихи, унаследовавшие бизнес от мужа. Последнее было выгодно — имущество конфисковывалось в пользу церковного прихода. А если дама была еще и красива, и, не дай господи, характер у нее вредный... Риск был очень велик. И он многократно возрастал при наличии способностей, которые относятся к категории малоизученных. Снятся вам вещие сны? Вы умеете заговаривать зубную боль или успокаивать необъезженных лошадей? Этого было достаточно для доноса и ареста.

Я считаю, что приговоры в отношении таких дам серьезно подорвали европейскую демографию, задержали эмансипацию женщин и, безусловно, требуют пересмотра с позиций современного общества.