Театр сатиры вернул в репертуар спектакль с Александром Ширвиндтом

Слева направо: президент Театра Сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, заслуженный артист России Александр Олешко и художественный руководитель Театра Сатиры Сергей Газаров на обсуждении после спектакля «Где мы?» / Фото: Валерия Новокрещенова / Пресс-служба Театра Сатиры

В Театр Сатиры вернулся спектакль «Где мы?» — фантасмагория Родиона Овчинникова с Александром Ширвиндтом, Александром Олешко и Федором Добронравовым.

Куда может перенести зрителя сцена — на съемочную площадку, в психиатрическую клинику, к дубу, что «никак не переберется к своей рябине», на дуэль? Куда пожелаете вы, вернее — создатели спектакля. «Где мы?» Родиона Овчинникова начинается как телешоу: строгая дама — режиссер программы (Наталья Карпунина), капризный ведущий Олег Порох (Александр Олешко), о котором позже мы узнаем, что его-то и не сломала фальшь телевидения, добродушный самородок-музыкант из народа Слава Праваторов (Федор Добронравов). Под светом софитов они чувствуют себя как рыбы в воде, хотя, скорее, как лягушки в кастрюле, которая постепенно начинает нагреваться, что заметить сложно, но только так можно выпрыгнуть и спасти себе жизнь.

Вот и герой Александра Олешко «спрыгивает» с ума, объявляя вместо карликов — слонов. Тут-то и начинается все самое странное и интересное. Известное лицо помещают в психушку, в одну палату с позабытой звездой прошлого периода — клоуном Петром Павловичем Зарайским (Александр Ширвиндт). Именно эта встреча и помогает человеку с экрана вернуть себе свою личность.

Кстати, в этом спектакле играют ученик и учитель — когда-то именно Ширвиндт привел Олешко в театр. Артист, безусловно, рад возвращению постановки, первая премьера которой была 7 февраля 2018 года, но его тогда играли недолго — из-за пандемии, а теперь вернули.

— Театр и люди никуда-никуда не могут отпустить Ширвиндта, представить это невозможно! — подчеркивает главную ноту постановки Олешко. — И как здорово, что Александр Анатольевич согласился на этот спектакль.

Интересно, что герой Александра Ширвиндта, который по задумке является носителем человеческой мудрости и опыта, — клоун. А ведь издревле именно шутам давалось право говорить правду. И, отчасти, именно эта развлекательная, шутовская профессия двух пациентов и объединяет, позволяет создать ощущение передачи неких вечных смыслов между поколениями.

Во многом способствует этому и язык пьесы — легкий, но пересыпанный множеством отсылок и цитат, а еще — неожиданных персонажей. Блуждать по чьему-то сознанию, где произведения Чехова идут строка в строку с упоминанием Гоголя, а Мольер может оказаться за одним столом со Свифтом, — любопытно, расширяет интеллектуальное пространство постановки.

Впрочем, если вы настроились на серьезный и грустный лад, то не стоит. В фантасмагории юмористических моментов не меньше, а может, и больше, чем философско-трагических. А как иначе, в психиатрической клинике, где главврач (Юрий Нифонтов) сам видит Жанну д’Арк и гадает, не стоит ли поставить диагноз ассистентке (Валерия Моисеева)? Хотя со сцены прозвучит и нелицеприятный вердикт современному обществу, которое за стремлением к развлечению потеряло ощущение реальных ценностей. Но он не хлещет и не обвиняет, а лишь мягко указует.

— Сегодня нужно, зажмурившись, заниматься творчеством, потому что всем остальным мы заниматься не можем, — считает президент Театра Сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. — Потому что не знаем, не умеем и не можем на это тратить время. Надо заниматься творчеством!

С ним наверняка согласен Федор Добронравов, который возвращается в Театр Сатиры.

— Мы говорим, что очень быстро летит время, годы летят — не успеваешь моргать, а я счастлив, что эти два года, которые я был без театра, проскочили так быстро, — отметил Добронравов. — Надеюсь, мы еще поработаем!

Бурные долгие овации завершили яркий спектакль.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Газаров, художественный руководитель Театра Сатиры:

— Я рад, что спектакль «Где мы?» вернулся. Ни у кого не было сомнений, что его история должна продолжаться. Так мы выполняем одну из основных задач — восстановить все, что по каким-то причинам было растеряно. И это та история, которая должна здесь быть. Потому что, прежде всего, это сложившийся коллектив, и энергетика, которая в нем есть между участниками, была непрерывна. Я поздравляю наш театр с тем, что у него есть очень хороший продукт и замечательные артисты!