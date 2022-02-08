Врачи рассказали, какие анализы необходимо сдать после перенесенного коронавируса

Медицинская сестра Наталия Иванова записывает показатели артериального давления пациентки Ксении Тютчевой. Девушка прошла через фильтр-бокс филиала № 3 городской поликлиники № 12 / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичные медики рассказали «Вечерней Москве», какие обследования необходимо провести после перенесенного коронавируса и на что обратить особое внимание после болезни.

Даже после того как человек выздоровел после коронавируса, в его аптечке должны быть пульсоксиметр для измерения сатурации — уровня кислорода в крови, а также тонометр — для того, чтобы следить за показателями артериального давления. Помимо этого, после того как переболевший оправился от коронавируса, стоит сдать анализы. Проверить важные показатели надо спустя две-четыре недели, после того как закрыт больничный лист.

Семейный врач, кардиолог Елена Аньшина отмечает, что сдать надо общие клинические анализы мочи и крови. Также необходимо проверить биохимические показатели: глюкозу, липидный профиль, АСТ, АЛТ, креатинин, мочевину, общие белок и билирубин, альбумин, мочевую кислоту, ЛДГ, калий, натрий, хлор, железо, цинк и ферритин.

— Также нужно проверить С-реактивный белок, Д-димер, ТТГ, 25-ОН, посмотреть коагулограмму, — отмечает врач. — Это программа-минимум. Далее, по показаниям, она может быть расширена лечащим врачом.

Специалист поясняет: уровень глюкозы можно отслеживать дома с помощью глюкометра. Проверяется он натощак по утрам.

При подозрении на аритмии или поражение сердца необходимы консультация кардиолога и прохождение ЭХО-КГ, суточного холтера ЭКГ.

— При показаниях проводится магнитно-резонансная томография сердца, — продолжает Елена Аньшина.

Врач подчеркивает, что МРТ или КТ делать необходимо только по назначению врача. Процедуру повторяют, если пациент переболел коронавирусом в средней и тяжелой степени. Такие манипуляции можно провести спустя два-три месяца после выздоровления. При легких формах МРТ и КТ не показаны. Однако стоит провести ультразвуковую диагностику брюшной полости, если у пациента остались жалобы на боли в животе, отмечаются тошнота и рвота. При более серьезных симптомах врач назначает гастроили колоноскопию.

Специалисты также отмечают необходимость реабилитации после перенесенного коронавируса. Невролог Дарья Елиневская советует проводить дыхательную гимнастику, так как одной из частых жалоб пациентов после болезни является одышка.

— Дыхательная гимнастика нужна, если у пациента диагностировали вирусное воспаление легких, — говорит она. — Достаточно простых упражнений — того же дыхания животом. Главное в этом деле — регулярность.

Специалист отмечает, что глубоко и спокойно дышать рекомендуется 10–30 минут три раза в день от двух недель до двух месяцев, в зависимости от того, на сколько процентов были поражены легкие.

Другой совет — постепенно возвращаться к физической активности. Начинать надо с 15-минутной зарядки и прогулки такой же продолжительности.

— Не надо форсировать события. Время и интенсивность нагрузок наращивайте постепенно, — советует невролог. Также тем, кто только перенес коронавирусную инфекцию, необходимо уделить особое внимание питанию: в рационе должны присутствовать 500 граммов овощей и фруктов в день, полезные жиры — сливочное масло, красная икра, авокадо, рыба.

— Включить в свое питание стоит цельнозерновые и кисломолочные продукты, — советует Дарья Елиневская. — Питание должно быть разно образным, не вызывать симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта. Ему нужно пару недель на спокойное восстановление.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Тетюшкин, кандидат медицинских наук,хирург:

— При коронавирусной инфекции протекавшей в легкой форме, выздоровление наступает через 2–3 недели. В случае тяжелого течения коронавирусной инфекции, с пневмонией и другими осложнениями — за 3–6 недель. Человек излечивается от коронавирусной инфекции примерно за шесть недель. Однако даже после формирования иммунитета и исчезновения симптоматики еще до полугода может продолжаться период реабилитации.