Студенты придумали, как безопасно очищать водоемы, избавили растения от болезней и создали робота для заполнения бумаг

Научный сотрудник лаборатории Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ Денис Баранов работает на атомно-силовом микроскопе. Устройство позволяет подробно изучить атомы на поверхностях различных материалов / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

8 февраля в столице отметили День российской науки. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала о последних важных достижениях молодых ученых из московских вузов в разных отраслях.

Одно из последних столичных достижений в сфере науки — открытие в Московском физико-техническом институте (МФТИ) Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий. В одной из его лабораторий стоит огромный аппарат со множеством датчиков, колб и проводов. Сложно поверить, но эта громадина — микроскоп. Благодаря такому устройству ученые могут изучать атомы на поверхностях разных материалов.

— Мы можем исследовать атомарные слои, дефекты, посмотреть вкрапления других атомов в структуру образца, — говорит научный сотрудник лаборатории Денис Баранов. — За последние полгода мы изучали аспекты сверхпроводимости у слоев свинца с добавлением золота, структуру и свойства графена на поверхности меди.

По словам Дениса Баранова, сейчас ученые МФТИ работают на перспективу: строят теории о сверхпроводимости разных материалов, которые можно будет использовать для создания технологических новинок.

— Наши исследования будут полезны в сфере микроэлектроники и материаловедения, — добавил Денис Баранов.

Достижения имеются и в Московском государственном университете технологий и управления имени К. Г. Разумовского. Студент вуза Леонид Брежнев создал проект по очистке водоемов. Ученый предложил искусственно подселять туда микроорганизмы, которые питаются вредными бактериями. Технология уже доказала эффективность: ее испытали в аквацентре вуза. Концентрация вредных веществ на некоторых участках водоема снизилась в 1,5 раза.

Очистке воды посвящены и труды исследователей из Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева. Там научились удалять тяжелые металлы из водостоков с помощью электричества.

А селекционеры из Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева выращивают растения, устойчивые к различным заболеваниям.

— Наши ученые уже создали гибридные комбинации белокочанной капусты, содержащие гены устойчивости к распространенным заболеваниям. С помощью молекулярно-генетических методов анализа удалось разработать образцы репчатого лука, которому не страшен пероноспороз — самое популярное заболевание для этого вида растений, — рассказал руководитель пресс-службы вуза Андрей Авхимович.

Студентка Московского авиационного института Марина Качалина написала программу, которая способна автоматически заполнять документы. Эта разработка поможет сэкономить время посетителей поликлиник, почтовых отделений, центров госуслуг и других социальных учреждений.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В рамках программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса РФ на 2014–2021 годы» на развитие научно-технологического комплекса направлено около 135 000 000 000 рублей, из них более 84 000 000 000 рублей потратят на разработки.

Господдержку получили 50 учреждений. В программе задействованы 50 000 ученых.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития:

— Москва активно поддерживает развитие науки, помогает молодым ученым реализовывать свой потенциал. В этом году на премию правительства Москвы молодым ученым поступило более 1000 заявок — на 45 процентов больше, чем три года назад. Премии присуждены проектам и разработкам 82 человек. За 9 лет существования премии ее получили уже более 500 ученых. Радует, что интерес к науке появляется у детей со школьных лет. В московских школах развивается проект предпрофессионального образования.