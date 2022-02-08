Первая публичная библиотека города хранит древние фолианты

Директор библиотеки Ромуальд Крылов-Иодко и заведующая отделом редкой книги и мемориальной работы Елена Николаева смотрят издание из первого фонда читальни / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

9 февраля Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева отмечает 137-летие со дня своего открытия. Учреждение стало первой общедоступной бесплатной библиотекой в столице.

Сотрудники читальни бережно хранят память об истории Тургеневки. На втором этаже читальни, например, можно увидеть макет здания, в котором более ста лет назад распорядились создать библиотеку. Конструкция интерактивная: там можно включить свет и рассмотреть внутреннее убранство и даже фигурки читателей. Над созданием макета работали 17 лет.

Заведующая отделом редкой книги и мемориальной работы читальни Елена Николаева рассказывает, что библиотека открылась в 1885 году. В ней хранилось три тысячи книг.

— Нам удалось узнать названия 457 изданий. Например, в читальне хранился подарочный экземпляр книги «Эллада и Рим», которую написал немецкий историк Яков Фальке. У томика золотые обрез и тиснение. На книге стоит наша первая печать, по которой, в частности, мы и определяем издания, хранившиеся в то время в фонде, — говорит Елена Николаева.

В зале редкой книги за стеклом находятся уникальные фолианты. Многие из них — ровесники библиотеки или даже старше.

Научный сотрудник библиотеки Олег Грознов проведет экскурсию по читальне, а вечером, 9 февраля, здесь состоится концерт «Музыкальное приношение любимой Тургеневке. Гений места». Заслуженная артистка России Яна Иванилова выступит в библиотеке вместе с молодыми музыкантами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ромуальд Крылов-Иодко, директор Библиотеки-читальни имени М. С. Тургенева:

— До пандемии у нас было очень много читателей: некоторые даже приходили к самому открытию, чтобы успеть занять места. Сейчас мы работаем с ограничениями, но людей все равно много. В нашей библиотеке открыта выставка «Россия — Тургенев — Европа». Она создана при участии наших немецких коллег. У них к 200-летию писателя в Баден-Бадене проходила выставка, которую сейчас можно посмотреть на сенсорном экране в мемориальном зале.