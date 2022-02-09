Максим Ликсутов: На линиях МЦД курсирует самый молодой парк подвижного состава в Европе

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

За время работы диаметров пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) совершили более 105 миллионов бесплатных пересадок на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). 8 февраля заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов рассказал в интервью «Вечерней Москве», какую роль они играют в жизни москвичей.

— Максим Станиславович, можно ли ожидать, что в этом году развитие проекта МЦД также останется приоритетным для департамента?

— Да, развитию МЦД мы продолжим уделять особое внимание. Мы видим, как за такой короткий срок диаметры стали неотъемлемой частью жизни москвичей и жителей области. Двумя новыми транспортными артериями, D1 и D2, за два года работы воспользовалось огромное количество пассажиров — более 309 миллионов человек. И, вопреки мнению скептиков, МЦД все чаще выбирают как альтернативу метро — число коротких поездок внутри Москвы выросло на 86 процентов. Это отличный показатель, железная дорога никогда не была так популярна у городских жителей. Значит, процесс ее интеграции в систему московского транспорта можно считать успешным.

— Какие сервисы московского транспорта были применены к МЦД, чтобы эта интеграция состоялась и поездка на диаметрах стала такой же привычной и комфортной, как в метро или на МЦК?

— Процесс сближения железной дороги с городским транспортом — это огромная многоэтапная работа, которая началась еще до запуска МЦД. Прежде всего, конечно, это единая билетная система. Появился единый удобный платежный инструмент — карта «Тройка», стоимость проезда стала дешевле, а пересадка на метро — бесплатной. В итоге пассажиры стали значительно экономить на каждой поездке. За два года работы московских диаметров экономия составила более шести миллиардов рублей.

Второе — это тактовое расписание поездов и уменьшение интервала до пяти-семи минут в часы пик. Поезда по первым двум диаметрам стали ходить примерно на 70 процентов чаще в сравнении с периодом, когда это были обычные электрички. И, конечно, это масштабное обновление подвижного состава. Сегодня на Московских диаметрах один из самых молодых парков подвижного состава в Европе. Пассажиров перевозят современные поезда, средний возраст которых составляет около трех лет — это составы «Иволга», ЭП2Д, «Ласточка» и двухэтажные аэроэкспрессы.

— Что еще было сделано?

— Еще один важный шаг — это новые удобные пересадки на метро и МЦК и создание новых транспортных хабов, в том числе за счет новых станций МЦД. Такие городские вокзалы, как, к примеру, «Щукинская», расширяют транспортные возможности жителей целых районов, а для пассажиров диаметральных маршрутов, в данном случае D2, становятся еще одной удобной пересадкой на метро. Всего сегодня на двух диаметрах 21 пересадочная станция, и уже в этом году их станет 23: до конца года откроются новые пересадочные станции «Печатники» и «Марьина Роща» D2, которые образуют крупные хабы.

— Какие эффекты получили жители Москвы и области от запуска первых двух диаметров?

— С запуском МЦД-1 и МЦД-2 транспортная доступность улучшилась для более четырех миллионов жителей Москвы и Московской области, проживающих в 45 районах Москвы и семи городских округах Московской области. По сути, жители Москвы и области, никогда не жившие рядом с метрополитеном, получили наземное метро в пешей доступности. Кроме того, за счет нового тарифа жители Москвы стали экономить на ежедневных поездках до 50 процентов, а Московской области — до 75 процентов.

В прошлом году на Московских диаметрах заработала оплата проезда банковской картой, а в будущем мы планируем расширить на диаметры систему оплаты FacePay. Ну и, конечно, появление новых станций и реконструкция существующих повысили комфорт поездки для жителей районов. За два года после запуска диаметров мы открыли 24 новые и реконструированные станции для МЦД. В этом году планируем открыть еще 10 и продолжим работу по подготовке к запуску МЦД-3 и МЦД-4. Все эти масштабные изменения сделали и продолжат делать поездки на железной дороге привлекательнее как для жителей области, так и Москвы.

ДОСЬЕ

Максим Станиславович Ликсутов родился 19 июня 1976 года в городе Локса Эстонской ССР. Окончил РЭА им. Г. В. Плеханова.

В правительстве Москвы трудовую деятельность начал с 2011 года. Ранее работал в коммерческих компаниях в сфере транспорта. На должность заммэра, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы назначен в 2012 году.

Награжден орденом Почета, знаком отличия «За заслуги перед Москвой».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В январе 2022 года пассажиры больше 4 миллионов раз бесплатно пересели с МЦД на МЦК или метро по карте «Тройка». Это более 240 миллионов рублей, которые вы сэкономили за один месяц. По «Тройке» максимальная цена проезда по МЦД с бесплатной пересадкой на метро — 56 рублей, а по пригородному билету с пересадкой — до 6 раз больше. Всего же сэкономлено больше 6,5 млрд рублей. Станция «Печатники» D2 готова уже на 76 процентов, ее общая площадь составит 11,5 тысячи квадратных метров.