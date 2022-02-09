Как поддержать родственника во время болезни: чему можно научиться в столичной «Школе родственного ухода»

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В конце января в Москве стартовал новый онлайн-проект — обучение оказанию специализированной помощи больным родственникам. Участникам рассказывают, как правильно ухаживать за близкими, которые не могут обслуживать себя сами. Подробнее о том, что может поддержать семью в этот период жизни, рассказала Надежда Скрибцова, специалист Московской службы психологической помощи.

По словам психолога, когда в семью приходит болезнь, многое меняется: происходит перераспределение ролей, корректируется распорядок дня и, возможно, некоторые привычные ритуалы. В эти дни все внимание направлено на то, чтобы помочь и близкому, который оказался в непростой ситуации, и себе — мобилизоваться и справиться с происходящим.

Что поможет справиться с трудностями?

Делитесь своими чувствами

Не нужно замыкаться в себе, закрываться от мира. Обсудите с родными, что чувствуете в отношении болезни родственника, поделитесь переживаниями — в ситуации болезни все члены семьи испытывают массу эмоций. Проговаривая свои внутренние состояния, вы помогаете и себе, и близким пройти через непростой, новый жизненный этап. Если не делиться чувствами, но лишь копить их, рано или поздно они вырвутся, и последствия могут быть непоправимыми: конфликты, истерики, психосоматические заболевания.

Принимайте помощь

Не стыдитесь просить о помощи и принимать ее, когда она предложена. Вы находитесь в кризисной ситуации и нуждаетесь в поддержке — и это нормально.

Живите обычной жизнью

Это трудно, ведь жизненная ситуация изменилась. Попробуйте максимально приблизить быт к вашему обычному распорядку: занимайтесь хобби, приглашайте гостей, общайтесь с друзьями. По возможности включайте заболевшего члена семьи в совместное времяпрепровождение, не оставляйте его наедине с собой, когда остальные занимаются чем-то вместе.

Научитесь заботиться о больном

И научите этому всех членов семьи, исходя из их возможностей. Не нужно абсолютно все делать самим. Привлекайте сиделок и помощников, ведь качественный уход за больным человеком очень важен, а неверные действия могут причинить боль и вред.

Позаботьтесь о психологическом климате в семье

Поддержка любящих людей может творить чудеса, она способна помогать выкарабкиваться из самых, казалось бы, безнадежных ситуаций. Заботьтесь друг о друге, проводите время вместе, занимайтесь творчеством, играйте в игры, смотрите вместе фильмы, говорите о важном. Болезнь — не повод запрещать улыбки и радость, не делайте из своего дома место боли и скорби, этим вы только усугубите и так непростой период.

Заботьтесь о себе

Всем известный пример с маской в самолете (сначала надеть ее на себя, потом на другого) работает и здесь. Чтобы иметь возможность кому-то помочь, в первую очередь нужно позаботиться о себе. Выделяйте время на собственный отдых и заботу о здоровье, психологическом состоянии. В сложной жизненной ситуации людям требуется поддержка, и этого не нужно стыдиться. Если вы не справляетесь с переживаниями и эмоциями самостоятельно — обратитесь к психологу.

Московская служба психологической помощи предоставляет услуги бесплатного консультирования. Кроме того, вы можете позвонить по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) и +7 (495) 051 (для мобильного), а также обратиться в чат психологической поддержки. Все подробности на сайте https://msph.ru.

ОТМЕТИМ

Проект «Школа родственного ухода» направлен на помощь людям, которые ухаживают за потерявшими способность к самообслуживанию родственниками. Оказавшиеся в такой ситуации москвичи могут, не выходя из дома, получить базовые знания о правильном уходе. Для того чтобы начать обучение в Школе родственного ухода, нужно зайти в раздел проекта на сайте Департамента труда и социальной защиты населения и пройти опрос, позволяющий определить, какой перечень услуг рекомендован в каждом конкретном случае. Список будет сформирован с помощью специального калькулятора услуг. После этого пользователю предложат заполнить анкету для получения доступа к прохождению дистанционного обучения. Ссылка на онлайн-курс придет на указанную электронную почту