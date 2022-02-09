Москвичам рассказали, как чипирование помогает владельцам питомцев

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Чипирование — одна из популярных услуг в государственных ветеринарных клиниках Москвы, при этом до сих пор многие владельцы до конца не понимают, зачем нужен микрочип. В Комитете ветеринарии решили рассказать о главных преимуществах этой процедуры.

Современный способ идентификации

В России кошки и собаки относятся к числу животных, которых необходимо идентифицировать. В Москве владелец собаки должен в течение двух недель с момента приобретения питомца обратиться в ближайшую государственную ветеринарную клинику для учёта нового четвероногого члена семьи.

Идентификация питомцев — это своего рода «установка личности» животного. При этом в качестве носителя идентификационного номера могут использоваться как клейма и татуировки, так и электронный чип.

Важно, что чипирование — совершенно безопасная и безболезненная процедура для питомца. Сам чип не больше рисового зернышка, при этом капсула содержит персональный 15-значный номер, по которому можно идентифицировать питомца. Информация о номере чипа и контактные данные владельца заносятся ветврачом в ветеринарную автоматизированную систему (ВетАС)

Помощник в поисках «потеряшки»

Помимо этого, чип увеличивает шансы найти питомца в случае потери. Если ваш любимец попадает в приют или ветеринарную клинику, специалисты сканером считают номер чипа, найдут его в базе данных и свяжутся с владельцем. Причем иногда это происходит очень быстро.

Например, недавно в Советскую участковую ветеринарную лечебницу принесли той-терьера, найденного недалеко от клиники — в районе Варшавского шоссе. Ветврач при осмотре обнаружил у собаки чип. Так у специалиста появился телефонный номер владельца потеряшки. После звонка хозяин тут же пришел за своим питомцем. Выяснилось, что от разлуки до встречи прошел всего час, а собаку зовут Анита.

Важно для путешественников

Также владельцы должны знать, что чип может понадобиться для путешествия с питомцем — некоторые страны Евросоюза и Евразийского экономического союза разрешают ввоз исключительно чипированных животных.

Чипировать питомца можно в любой государственной ветеринарной клинике Москвы. Сегодня в столице работает 26 таких лечебниц. Записаться на прием к специалисту можно онлайн на портале mos.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» или по телефону: +7 495 612-04-25.