«Мужчина обязан быть ответственным»: актер Алексей Маклаков — о героях нашего времени, сериале «Солдаты» и дисциплине

Алексей Маклаков / Кадр из фильма «Короче, я женюсь!» / 2022 год

10 февраля на экранах кинотеатров стартует показ комедии «Короче, я женюсь!» Это история о любви и лжи, которая может все разрушить. Исполнитель одной из главных ролей заслуженный артист России Алексей Маклаков рассказал «Вечерке» о конфликте поколений, минусах современных режиссеров и главных мужских качествах.

— Алексей Константинович, в фильме «Короче, я женюсь!» вы работаете в основном с молодыми актерами. Были ли среди них те, кто вас поразил талантом?

— Очень приятно было работать на съемках этого фильма. Партнеры мне достались очень достойные, несмотря на юный возраст и небольшой опыт. Я бы не стал выделять кого-то одного. Все ребята были настоящими на площадке, и зритель это увидит.

— По сюжету фильма, в замкнутом пространстве сходятся два разных поколения. И непременно спорят. Кто, на ваш взгляд, в этом противостоянии прав?

— Это вечный вопрос, и, конечно, тут нет однозначного ответа. Молодым людям свойственны большие амбиции, которые помогают им идти к цели. Но с возрастом приходит мудрость. И только время сможет все расставить по местам.

— Герои фильма конфликтуют из-за девушки. Вам приходилось бороться за любовь с друзьями?

— Бороться за любовь нужно всегда. Человек в этой борьбе обретает самого себя. Раскрываются те качества, которые до этого лишь спали внутри. Появляется доля романтизма, желание защищать то, что тебе дорого. Любовь — великая вещь. Многие добрые поступки совершаются именно благодаря этому чувству.

— Когда придет пора дочерей выдавать замуж, какие качества будущего зятя для вас будут наиболее важны?

— Самое важное — он должен уметь защищать женщину и детей. Также мужчина обязан содержать семью, значит, нужно быть ответственным. Наверное, эти основные качества я бы хотел видеть в будущем зяте.

— Ни одно ваше интервью не обходится без вопросов о сериале «Солдаты». Вам приятно вспоминать о тех годах?

— Да, это действительно так. Всегда есть вопросы про этот легендарный сериал. Ну а что поделать, если проект получился настолько ярким и запоминающимся? Его смотрят уже несколько поколений зрителей. Раньше по телевидению, теперь в интернете. За столько лет эта тема уже стала для меня стандартной. И я уже привык отвечать одинаково. Все, что было сделано в сериале, было сделано честно. Выкладывались на 100 процентов. Работал с большой отдачей, все для моего зрителя.

Александр Маклаков / Фото: ИТАР-ТАСС

— У зрителей вызвал успех фильм «Майор Гром» с вашим участием. На ваш взгляд, каким должен быть герой нашего времени на экране?

— Очень сложно выделить героя нашего времени. Особенно если говорить о каких-то конкретных характеристиках. В жизни герои очень похожи друг на друга. Это те люди, которые готовы жертвовать собой ради другого человека, общества или родины. Поэтому я думаю, что героям необходимы прежде всего эти два качества — сила духа и жертвенность. Есть ли они сегодня в персонажах нашего кинематографа? Сложно сказать. Сергей Бодров смог на экране воплотить такого героя. Да, он был спорным, с оттенком криминала, но это был герой своего времени. К сожалению, после ухода Сережи есть некий вакуум. Пока его трудно заполнить, потому что сценаристы сейчас не рискуют говорить о самых лучших проявлениях русского характера. Они все больше уходят в так называемые семейки и криминалки. Это не дает повода даже проронить зерно в почву, где мог бы появиться новый герой.

— Одобряете вы ли то, что в некоторых театрах сейчас много откровенных сцен?

— В целом это ведь только форма. Я считаю, что важно больше содержание. Главное, чтобы постановка отвечала человеческим ценностям, чтобы на сцене рассказывалась история. А форма уже не имеет значения.

— С вашим опытом в кино и в театре, не задумывались о преподавании актерского мастерства?

— Меня приглашали преподавать. Но я каждый раз отказывался. И не собираюсь этим заниматься. Стать педагогом — это значит обрести вторую профессию. И нужно всего себя этому посвятить, отдавать очень много сил. Я на это пока не готов.

— А как насчет режиссерского кресла?

— Есть и такие предложения. Только смогут ли со мной сотрудничать операторская группа и продюсеры на моих условиях? А они у меня простые. Должна быть дисциплина. Чтобы то, о чем мы договорились изначально, когда принимали сценарий, не изменялось. В этом плане я очень жесткий человек. Держусь до последнего, отстаиваю то, что мы выбрали.

К сожалению, сейчас время такое, что люди часто хватаются за то, что легче. Мне же всегда интереснее то, что посложнее. К сожалению, сейчас профессия режиссера слегка скомпрометирована. Очень многие снимают кино, не всегда имея образование. И общее качество падает. Так что, когда мне поступают предложения, я сразу говорю, какой у нас будет язык отношений. И если будут жесткость и дисциплина, то можно достичь успеха.

— Вы часто упоминали в интервью, что хотите воплощать образ маленького человека. Откуда у вас появилось такое желание?

— На мой взгляд, это самая важная задача актера — сыграть историю маленького человека. Такого же, как и миллиарды других людей. Суметь передать всю его собственную боль, любовь и надежду. Это верх актерского мастерства. И предел мечтаний.

— Вы уже много лет не пьете и не курите. Для многих сложно бросить эти пагубные привычки. Как вам это удалось?

— Я считаю, что у каждого человека есть выбор предпочтений. Нужно только с делать его осознанно. Я предпочел жить без пагубных привычек, просто потому что это действительно вредно. Никаких положительных моментов я ни в сигаретах, ни в алкоголе не заметил. Решение мое было жестким и быстрым. И мне это помогло.

— Вы прислушиваетесь к гороскопам, народным приметам или не терпите суеверий?

— Раньше прислушивался. Но сейчас нет. Стараюсь больше обращать внимание на свою интуицию и мнение близких. Еще верю в бога. Этого достаточно, чтобы «прогнозировать».

Кадр из сериала «Солдаты» / 2004 год

ДОСЬЕ

Алексей Маклаков родился 6 января 1961 года в Новосибирске. Окончил актерский факультет Иглинского театрального училища. Переехал в столицу в 1996 году. Служил в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Стал знаменитым благодаря сериалу «Солдаты». В 2007 году получил звание заслуженного артиста России.

Прапорщик Шматко

В сериале «Солдаты» Алексей Маклаков исполнил знаковую для своей карьеры роль — прапорщика Шматко . Его знаменитое восклицание «Е-мое!» появилось случайно. Во время съемок актер обжегся сигаретой и от эмоций произнес что-то нецензурное. Во время озвучки серии Алексей заменил эти слова на вышеупомянутое восклицание. С тех пор оно вошло в лексикон персонажа.

Амплуа водителя

Еще одной значимой ролью Алексея Маклакова стал водитель в «Ночном» и «Дневном дозорах» Тимура Бекмамбетова. Режиссер пригласил актера сниматься после того, как им довелось вместе поработать над небольшим видеороликом. В нем Алексей тоже играл водителя, но за рулем автомобиля «Волга».

Снова театр

В мае 2021 года Алексей Маклаков поступил на службу в театр «Ленком Марка Захарова». Артиста можно увидеть в спектаклях «Доходное место» и «Tout paye, или Все оплачено».

Удар

Алексей рос без отца и особо дорожил своей матерью — Ириной Викторовной, которая работала в библиотеке. Актер жил вместе с ней, пока не достиг 27-летнего возраста. После того, как мама скончалась на 77-м году жизни, Алексей перенес сердечный приступ.

Семья

Алексей Маклаков был женат трижды. Нынешняя избранница моложе актера на 23 года. У пары две дочери — Ирина и София. От прошлых отношений у Алексея есть два сына — Прохор и Илья, а также дочь Николь.

Болеет за красно-белых

Алексей уже давно является фанатом московского футбольного клуба «Спартак» и обязательно посещает все важные матчи. Дома у него собрана коллекция спортивных маек разных российских клубов.

Скрытый талант

Алексей Маклаков попробовал свои силы и на музыкальном поприще. В 2007 году он выпустил музыкальный альбом «Е-мое!», а также несколько синглов в последующие годы. Поклонники тепло встретили творчество артиста.