Замахнулся на Малевича: что грозит охраннику «Ельцин-центра» за порчу картины

Картина Анны Лепорской «Три фигуры» / Фото: Ельцин-центр

8 февраля исполнительный директор «Ельцин-центра» Александр Дроздов заявил, что картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской повредил 60-летний бывший охранник учреждения. «Вечерка» выясняла, что теперь грозит вандалу и зачем ему понадобилось портить полотно.

Инцидент произошел 7 декабря. Тогда во время выставки была повреждена картина Анны Лепорской «Три фигуры»: к лицам изображенных фигур пририсовали ручкой глаза. Чернила проникли в слой краски, полотно сняли и вернули в Третьяковскую галерею на реставрацию, которую оценили в 250 тысяч рублей. Картина была застрахована.

Во вторник, 8 февраля, удалось вычислить злоумышленника. Полиция уже провела допрос, в процессе которого подозреваемый вел себя агрессивно. Юрист и правозащитник Михаил Федотов отмечает, что охраннику может грозить гражданский иск от страховой компании, которая оплачивала реставрацию.

— Компания захочет компенсировать свои расходы, — говорит «Вечерке» эксперт. — Кроме того, вандалу может грозить арест сроком на три месяца либо штраф в размере 40 тысяч рублей. Сам «Ельцин-центр» ответственности не понесет, но вправе предъявить иск охранному предприятию, которое наняло сотрудника.

Кандидат психологических наук Наталья Искра добавляет, что испортить картину охранник мог в состоянии аффекта:

— Изображение, вероятно, вызвало у него какие-то очень сильные эмоции, которые стало невозможно удержать. Перед приемом на работу охранники проходят медицинскую комиссию. Если бы у мужчины имелись какие-то явные отклонения, он бы на эту должность не попал.

Сама же картина сейчас успешно реставрируется в Москве. Повреждения, по словам экспертов, будут полностью устранены.

— Ценность картины после инцидента не изменится, — говорит «МВ» искусствовед Инна Пуликова. — Если картина Энди Уорхолла, которую ненавистница его искусства забрызгала краской на выставке, сильно выросла в цене, то с полотном ученицы Малевича этого не произойдет.