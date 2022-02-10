Проект «Давай ДруЖИТЬ!» продолжается: жители столицы могут исполнить мечты юных москвичей и стать социальными наставниками

Фото: Рixabay

В 2022 году социальный проект «Давай ДруЖИТЬ!» продолжает исполнять мечты юных москвичей. Дети-сироты, ребята с инвалидностью, подростки из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в анкетах рассказывают о профессиях, которые их заинтересовали, о своих увлечениях и планах на будущее.

Любой желающий житель столицы может откликнуться на проект и стать для кого-то настоящим волшебником и другом. Кроме того, проект «Давай ДруЖИТЬ!» приглашает москвичей стать социальными наставниками на постоянной основе — вы регулярно сможете общаться с ребенком, вместе проводить выходные, поддерживать дружбу. Чтобы стать социальным наставником, необходимо дополнительно пройти бесплатное обучение в фонде «Старшие Братья Старшие Сестры».

На сайте проекта «Давай ДруЖИТЬ!» юные москвичи, подопечные подведомственных учреждений столичного Департамента труда и соцзащиты, рассказывают, о каких профессиях они мечтают и о том, что необходимо для достижения этих желаний. В начале февраля 2022-года проект пополнился новыми заявками: сейчас москвичам доступно более 30 анкет, в которых ребята рассказывают о себе и своих увлечениях.

Если вы хотите принять участие в проекте «Давай ДруЖИТЬ!», зайдите на сайт проекта, выберите ту мечту, которую готовы осуществить, и заполните анкету. С вами обязательно свяжутся специалисты социальной службы, чтобы организовать встречу. Если вы хотите стать социальным наставником, вам предложат бесплатно пройти обучение в фонде «Старшие Братья Старшие Сестры». Кроме этого, вы можете провести профориентационный мастер-класс для группы подростков из центров содействия семейному воспитанию или семейных центров.

— Тем, кто хочет стать социальным наставником, предложат заполнить анкету и пройти собеседование с психологом в фонде «Старшие Братья Старшие Сестры». После этого кандидаты могут начать обучение на 2-дневном онлайн-тренинге, обычно их проводят на выходных. Плюс подготовлен очный тренинг в живом режиме: психологи и другие специалисты рассказывают кандидатам о специфике общения с детьми-сиротами, трудными подростками, ребятами с инвалидностью. После этого человек финально уже решает, готов он стать социальным наставником или нет. Часто после обучения многие понимают, что вопрос наставничества для них слишком серьезный, берут паузу на подумать. Если же человек готов, то он собирает документы, необходимые для участия в программе, и специалисты фонда и центра содействия семейному воспитанию подбирают пару «старший — младший». Дальше — непосредственное знакомство и выстраивание общения с ребенком при поддержке психологов нашего фонда, — рассказала Нина Воронцова, руководитель фонда «Старшие Братья Старшие Сестры».

Никогда не переставайте мечтать

Например, 16-летняя Соня любит рисовать и снимать ролики. Она очень хотела бы побывать на студии мультипликации и принять участие в создании мультфильма. Подросток активно участвует в мероприятиях семейного центра «Печатники», обожает путешествовать. Любит это снимать на камеру! Она будет рада встретиться с профессионалом и научиться тонкостям создания мультфильмов.

А 16-летний Александр строит амбициозные планы и мечтает стать дипломатом. Саша умеет добиваться поставленных целей, учится на отлично, и педагоги уверены, что у него есть способности к дипломатической карьере. Но прежде чем решиться на такой смелый шаг, мальчик хотел бы пообщаться с настоящими дипломатами и побывать в МИДе.

10-летняя Люба живет в многодетной семье. Ее мечта — научиться играть на фортепиано. Сейчас она занимается сама по видеоурокам, но любой пианист знает, что так овладеть навыками игры на инструменте практически невозможно. Нужен педагог, который захочет обучить девочку. Любой желающий может откликнуться на анкету девочки и исполнить ее мечту.

Есть среди ребят и настоящие футбольные фанаты. 17-летний Антон уже выбрал будущую профессию и учится на мастера по ремонту автомобилей. А еще он обожает футбол, болеет за «Локомотив». Его самая заветная мечта — встретиться с братьями Миранчук: погонять мяч с Антоном, поговорить с Алексеем и, конечно же, побывать на настоящем матче.

14-летняя Лена — воспитанница одного из московских центров содействия семейному воспитанию. Активная, целеустремленная и коммуникабельная девочка, у которой множество увлечений и уже есть представление о будущей профессии. Она мечтает служить в полиции. Сейчас она готовится к сдаче государственных экзаменов в школе и мечтает пообщаться с полицейскими, чтобы они дали ей мастер-класс по самообороне и побольше рассказали о своей работе. Такая встреча, уверена Лена, поможет ей принять взвешенное решение относительно своей будущей карьеры.

У 16-летнего Глеба два интересных хобби. Юноша любит собирать картины из пазлов и готовить. И если первое увлечение — скорее для души, то со вторым он готов связать свою жизнь и профессию. Сейчас молодой человек учится в колледже по специальности «повар» и практикуется на кухне в родном центре. В будущем Глеб мечтает не просто стать профессионалом в своем деле, но и открыть собственный ресторан. И хотел бы познакомиться и пообщаться с тем, у кого уже получилось построить фуд-бизнес, чтобы задать множество вопросов и узнать секреты успешного стартапа.

У участников 2022 года самые разные мечты: дети мечтают о мастер-классе по воздушной гимнастике, об экскурсии в питомник хаски, о мастер-классе по катанию на коньках, о том, чтобы побывать в опере.

В 2020 и 2021 годах на проект откликались фотографы, врачи, хореографы, кинологи и другие мастера своего дела. В феврале этого года, например, уже исполнилась мечта 14-летнего Арсения. Его анкету увидели сотрудники московской Реабилитационной школы-интерната № 32, где проходят реабилитацию дети с эндокринными заболеваниями. Недавно Арсений побывал у них в гостях и пообщался с врачом-эндокринологом. Теперь он знает, как измерять уровень глюкозы в крови, что такое хлебные единицы и как регулировать рацион питания у людей, страдающих диабетом. А еще он убедился в том, что выбранная профессия его действительно интересует.

Если вы хотите принять участие в проекте «Давай ДруЖИТЬ!» — провести мастер-класс или серию активностей для детей, стать социальным волонтером или наставником, напишите нам на почту nastavniki@dobrayamoskva.ru или заполните специальную форму на сайте.