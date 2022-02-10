Марьяна Лысенко: Быть врачом — моя судьба, мое счастье

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Недавно президент России Владимир Путин вручил главному врачу Городской клинической больницы № 52 Марьяне Лысенко медаль Героя Труда Российской Федерации. В интервью «Вечерней Москвы» она рассказала, что для нее значит этот статус и какая сейчас ситуация с коронавирусом в больнице, которую она возглавляет.

— Марьяна Анатольевна, вы получили такую высокую награду от главы государства. Какие чувства испытываете по этому поводу?

— Это очень сложно охарактеризовать словами. Указ вышел давно, еще полтора года назад. И тогда мне, конечно, казалось, что это что-то запредельное. А уж торжественное мероприятие с президентом вызывает у меня чувство гордости за коллектив, то дело, которое делает вся Москва, и те результаты, которых нам удается добиться. Получить такое звание — большая ответственность. И это начинаешь осознавать в момент награждения. Безусловно, внутренне это обязывает меня показывать результаты еще лучше.

— Какая сейчас обстановка в вашем стационаре?

— Через неделю будет два года, как мы существуем в режиме инфекционного стационара. Мы одни из первых приступили к борьбе с коронавирусом, почти одновременно с больницей № 40 в Коммунарке. И до сих пор трудимся на этом поприще. Ситуация в стационаре бывает разной, все зависит от штамма, который доминирует в городе. На сегодняшний день, учитывая все еще довольно высокий уровень заболеваемости, мы, конечно, не так переполнены, как это было в первую волную и в период подъема заболеваемости, связанного с «дельта»штаммом. Тогда было больше тяжелых пациентов, сейчас их тоже немало, но все-таки сегодня большинство заболевших в нашей больнице — средней тяжести. И они чаще всего не нуждаются в реанимационных мероприятиях, поэтому реанимационные койки заняты без перегруза. У нас в больнице достаточно коечного фонда, да и в целом в Москве подготовлен большой резерв мест в стационарах. Дефицита коек точно не наблюдается сейчас.

— Когда пандемия только началась, был ли какой-то страх, что это никогда не закончится? И есть ли он сейчас?

— Вы знаете, все люди боятся неизвестности. Это нормально. Доктора — не роботы, у них тоже есть страхи. Самый основной, наверное, мой страх, который был вначале — перед неизвестной болезнью в отношении своих коллег, потому что я должна была их как-то защитить. Но потом все эти опасения прошли, потому что стало понятно, что нужно делать. И дальше мы делали все, чтобы быть максимально эффективными и в отношении тех, кто болеет, и в отношении коллег. Нам это удалось, и коллектив справился и продолжает справляться со всеми вызовами. Что касается продолжения работы в этом режиме, то, несомненно, это тяжело. Но это стало уже для нас привычным. Мы продолжаем развиваться, происходят все время изменения протоколов лечения, появляются новые организационные решения. И все это вдохновляет делать эту работу дальше. Хотя, конечно, мы бы очень хотели вернуться к привычному режиму, очень ждем того момента, когда больница вновь сможет заниматься привычными делами.

— Марьяна Анатольевна, вы всегда хотели быть врачом?

— Да, всегда этого хотела, причем с очень малых лет. Поначалу, в раннем детстве, моим родителям казалось, что это какая-то игра, потому что, наверное, все дети советского периода хотели быть врачами и летчиками. В детстве я часто болела, может быть, кто-то из врачей произвел на меня сильное впечатление, что впоследствии привело меня в эту профессию. К слову, в медицину я попала достаточно рано. В 14 лет родители, чтобы убедиться, что желание стать врачом серьезное, отправили меня по договоренности на условную стажировку в НИИ имени Склифосовского к профессору Каншину, который возглавлял на тот момент отделение гнойной хирургии. С ним была знакома мама моя, он ей предложил такой вариант. Медиков в моей семье не было, а отделение это занимается очень тяжелыми пациентами. Он сказал тогда маме: «Она посмотрит на это и, я тебя уверяю, передумает».

— Но вы не передумали...

— Я в своем желании утвердилась. Встретила там абсолютно прекрасный коллектив единомышленников, которые меня еще больше увлекли медициной. Тогда я уже окончательно решила, что буду учиться на врача, чтобы иметь возможность помогать людям. И сейчас уже на сто процентов уверена, что выбрала эту профессию не зря. Или она меня выбрала. Ни на секунду никогда не пожалела, что стала врачом-реаниматологом — это прекрасная специальность и это моя судьба, мое счастье.

ДОСЬЕ

Марьяна Анатольевна Лысенко родилась 26 февраля 1970 года в Москве. В 1994 году окончила Московскую медицинскую академию имени И. М. Сеченова. Замужем, есть сын. Имеет звание Героя Труда РФ за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусом, медаль МЧС России «За содружество во имя спасения».