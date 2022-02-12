Прививаются осознанно: как дети и подростки переносят вакцину от COVID-19

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Подростков, желающих сделать прививку от коронавируса, достаточно много. 9 февраля «Вечерка» узнала, как проходит вакцинация несовершеннолетних.

Прививку вакциной «Спутник М» делают сегодня в 13 пунктах на базе детских городских поликлиник, в том числе в медучреждении № 39 в Хорошевском районе.

По словам главного врача Детской городской поликлиники № 39 Светланы Павловой, их пункт работает уже вторую неделю и каждый день почти полная запись.

— Подростки осознанно идут прививаться, это хороший показатель, — отметила она. — Наш опыт показал, что препарат детьми переносится хорошо, без каких-либо нежелательных проявлений и реакций.

Главврач подчеркнула: вакцинация подростков — важный этап в борьбе с пандемией.

— Она помогает предотвратить распространение вируса, одновременно участвуя в формировании коллективного иммунитета от COVID-19 и защищая детей со слабым иммунитетом, тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям, — пояснила Светлана Павлова.

Чтобы сделать прививку, необходимо заранее записаться по телефону или онлайн. Затем прийти вместе с родителями в поликлинику, заполнить анкету и согласие на проведение процедуры.

— Дети старше 15 лет могут прийти на вакцинацию без родителей, но разрешение от них все равно потребуется, — добавила врач-педиатр Елена Грачева, уточнив, что его взрослые могут заполнить и подписать дома.

Важный и обязательный этап — медицинский осмотр.

— На нем мы смотрим кожные покровы ребенка, слушаем дыхание, проверяем горло, измеряем температуру. Кроме того, я уточняю, не болел ли подросток в последние две недели, как он чувствует себя сейчас, не делал ли он недавно другие прививки, какая реакция у него была на вакцинацию от других заболеваний, — добавила врач-педиатр.

После осмотра, если все в порядке, ребенок идет в кабинет, где уже непосредственно делают укол.

16-летний Дмитрий Зелюкин сам решил, что хочет сделать прививку. А примером для него стала семья — мама, папа, бабушки и дедушки уже вакцинировались.

— Я даже думал принять участие в исследовании вакцины, но не смог, у меня нашли антитела. Видимо, я болел, но бессимптомно. А когда открылась запись на прививку, сразу же сказал маме и папе, что хочу пойти, — рассказал он.

Мама Димы Юлия Зелюкина пришла поддержать сына. Сама она перенесла вакцину хорошо.

КСТАТИ

Вакцина «Спутник М» состоит из двух компонентов, которые необходимо вводить с интервалом в 21 день. По сути, это меньшая дозировка взрослой двухкомпонентной вакцины «Спутник V» — одна пятая ее часть. Клинические исследования показывают эффективность препарата для подростков.