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Как работает московский Центр реабилитации диких животных

Наталья Тростьянская

Общество
Как работает московский Центр реабилитации диких животных
Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия природоохранного ведомства, проверяет, как чувствует себя белый какаду / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Помощь диким животным оказывают в Центре реабилитации Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы. Сейчас там обитают около 600 зверей и птиц: еноты, совы, лисы, черепахи и другие.

Центр реабилитации принимает животных, которые, как правило, попали в беду. Здесь им оказывают необходимую помощь и, по возможности, стараются найти новый дом.

— Пустых мест у нас не бывает, — констатирует грустный факт Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Звери и птицы попадают в центр разными путями. Например, после сигналов от горожан, которые увидели на улице дикое животное. Хотя бывает, что помощь людей ему и не нужна.

— Начнется весна, к нам понесут слетков совы — птенцов, которые выбрались из гнезда, — говорит Бурмистров, напоминая, что если совята не ранены, то трогать их не следует. — Потом все будут «спасать» уток с утятами, которых мы чаще всего стараемся выпустить в ближайший пруд.

Как работает московский Центр реабилитации диких животных В Центре реабилитации живут хищные птицы, например беркут / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

А сейчас идет «сезон лис». Зимой в ярких пушистых шубках они хорошо заметны на фоне заснеженных пейзажей. Специалисты департамента каждый день получают сообщения, что где-то в городе видели лису.

— Это нормально, в Москве выросло уже не одно поколение лис, — подчеркивает Сергей Бурмистров. — Есть предубеждение, что если лиса бродит по улицам и не боится человека, значит, она бешеная. Нет, это просто городская лиса, которая живет рядом с нами и знает, что люди для нее не опасны.

Впрочем, в департаменте отрабатывают каждое обращение. Лисы, например, могут поселиться на территории детского сада или школы. В таком случае животное поймают и выпустят в каком-нибудь заказнике, где ему будет комфортнее.

Шанс вернуться в дикую природу есть у каждого обитателя средней полосы России, который попал в Центр реабилитации. Весь вопрос в том, содержались ли животные до этого в неволе и если да, то как много времени они провели с людьми.

— Однажды к нам попали два медвежонка, которым было не больше 20 дней, — Сергей Бурмистров вспоминает случай, когда в Новой Москве возле мусорного контейнера нашли коробку с медвежатами. — Мы кормили их молоком каждые два часа, провели около них не одну бессонную ночь. Но, понимая, что малыши еще не успели привыкнуть к людям, передали их коллегам, которые занимаются реабилитацией медвежат-сирот, в Тверскую область.

Спустя несколько месяцев, как только найденыши подросли, их благополучно выпустили в природу. Однако, подчеркивают специалисты, это большая удача. Медвежат до трех месяцев еще можно научить самостоятельной жизни в лесу, но чем старше они становятся, тем ниже шансы.

Как работает московский Центр реабилитации диких животных Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В Центре реабилитации сейчас живут песцы, которых добрые люди выкупили на меховой ферме, но, как только выяснилось, что дома содержать полярную лисицу не так-то просто, спасители не придумали ничего лучше, чем выпустить зверей в подмосковном лесу. Однако животные, которые не только не относятся к местной фауне, но и привыкли питаться комбикормом, не понимали, что им там делать.

— Это все равно что чихуахуа оставить в лесу, — качает головой Бурмистров.

Уже не смогут вернуться в стаю одомашненные волки. В центре живут несколько пар. Например, Тихон и Ника. Бывший хозяин волчицы в какой-то момент решил от нее избавиться.

Отказники — одна из самых популярных категорий животных, которые попадают в Центр реабилитации. Человек завел «игрушку», понял, что не справился, а дальше два пути: либо сам позвонил, чтобы специалисты забрали зверя, либо выставил его за дверь.

Диких животных, особенно экзотических, часто рассматривают как способ наживы. Кого-то пытаются незаконно продать, как было с бенгальским тигром по кличке Нур. Кого-то держат в ресторане или кафе для привлечения посетителей. Несколько лет назад в центре выходили львенка, который развлекал гостей одной из столичных кальянных.

— Вы же понимаете, что лев выгоден коммерсанту, пока маленький, потом он начинает есть больше, чем приносить прибыли, — озвучивает горькую правду Сергей Бурмистров.

Как работает московский Центр реабилитации диких животных Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Сотрудники центра переживают за каждого подопечного. Животных, которых нельзя вернуть в природу, стараются пристроить в проверенные зоопарки.

— Один из наших первых выпускников, амурский тигр по кличке Тамерлан, стал звездой Ярославского зоопарка, — говорит Бурмистров. — Живет, как царь, в вольере площадью около трех тысяч квадратных метров, за ним можно понаблюдать по веб-камерам.

КСТАТИ

Редкие животные часто становятся жертвами контрабандистов. Так, в Россию из других стран, как правило, везут змей, черепах, ящериц, обезьян и попугаев. В Центре реабилитации для теплолюбивых животных построили вольеры, в которых поддерживается «тропический» микроклимат.

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