Как работает московский Центр реабилитации диких животных

Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия природоохранного ведомства, проверяет, как чувствует себя белый какаду / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Помощь диким животным оказывают в Центре реабилитации Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы. Сейчас там обитают около 600 зверей и птиц: еноты, совы, лисы, черепахи и другие.

Центр реабилитации принимает животных, которые, как правило, попали в беду. Здесь им оказывают необходимую помощь и, по возможности, стараются найти новый дом.

— Пустых мест у нас не бывает, — констатирует грустный факт Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Звери и птицы попадают в центр разными путями. Например, после сигналов от горожан, которые увидели на улице дикое животное. Хотя бывает, что помощь людей ему и не нужна.

— Начнется весна, к нам понесут слетков совы — птенцов, которые выбрались из гнезда, — говорит Бурмистров, напоминая, что если совята не ранены, то трогать их не следует. — Потом все будут «спасать» уток с утятами, которых мы чаще всего стараемся выпустить в ближайший пруд.

В Центре реабилитации живут хищные птицы, например беркут / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

А сейчас идет «сезон лис». Зимой в ярких пушистых шубках они хорошо заметны на фоне заснеженных пейзажей. Специалисты департамента каждый день получают сообщения, что где-то в городе видели лису.

— Это нормально, в Москве выросло уже не одно поколение лис, — подчеркивает Сергей Бурмистров. — Есть предубеждение, что если лиса бродит по улицам и не боится человека, значит, она бешеная. Нет, это просто городская лиса, которая живет рядом с нами и знает, что люди для нее не опасны.

Впрочем, в департаменте отрабатывают каждое обращение. Лисы, например, могут поселиться на территории детского сада или школы. В таком случае животное поймают и выпустят в каком-нибудь заказнике, где ему будет комфортнее.

Шанс вернуться в дикую природу есть у каждого обитателя средней полосы России, который попал в Центр реабилитации. Весь вопрос в том, содержались ли животные до этого в неволе и если да, то как много времени они провели с людьми.

— Однажды к нам попали два медвежонка, которым было не больше 20 дней, — Сергей Бурмистров вспоминает случай, когда в Новой Москве возле мусорного контейнера нашли коробку с медвежатами. — Мы кормили их молоком каждые два часа, провели около них не одну бессонную ночь. Но, понимая, что малыши еще не успели привыкнуть к людям, передали их коллегам, которые занимаются реабилитацией медвежат-сирот, в Тверскую область.

Спустя несколько месяцев, как только найденыши подросли, их благополучно выпустили в природу. Однако, подчеркивают специалисты, это большая удача. Медвежат до трех месяцев еще можно научить самостоятельной жизни в лесу, но чем старше они становятся, тем ниже шансы.

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В Центре реабилитации сейчас живут песцы, которых добрые люди выкупили на меховой ферме, но, как только выяснилось, что дома содержать полярную лисицу не так-то просто, спасители не придумали ничего лучше, чем выпустить зверей в подмосковном лесу. Однако животные, которые не только не относятся к местной фауне, но и привыкли питаться комбикормом, не понимали, что им там делать.

— Это все равно что чихуахуа оставить в лесу, — качает головой Бурмистров.

Уже не смогут вернуться в стаю одомашненные волки. В центре живут несколько пар. Например, Тихон и Ника. Бывший хозяин волчицы в какой-то момент решил от нее избавиться.

Отказники — одна из самых популярных категорий животных, которые попадают в Центр реабилитации. Человек завел «игрушку», понял, что не справился, а дальше два пути: либо сам позвонил, чтобы специалисты забрали зверя, либо выставил его за дверь.

Диких животных, особенно экзотических, часто рассматривают как способ наживы. Кого-то пытаются незаконно продать, как было с бенгальским тигром по кличке Нур. Кого-то держат в ресторане или кафе для привлечения посетителей. Несколько лет назад в центре выходили львенка, который развлекал гостей одной из столичных кальянных.

— Вы же понимаете, что лев выгоден коммерсанту, пока маленький, потом он начинает есть больше, чем приносить прибыли, — озвучивает горькую правду Сергей Бурмистров.

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Сотрудники центра переживают за каждого подопечного. Животных, которых нельзя вернуть в природу, стараются пристроить в проверенные зоопарки.

— Один из наших первых выпускников, амурский тигр по кличке Тамерлан, стал звездой Ярославского зоопарка, — говорит Бурмистров. — Живет, как царь, в вольере площадью около трех тысяч квадратных метров, за ним можно понаблюдать по веб-камерам.

КСТАТИ

Редкие животные часто становятся жертвами контрабандистов. Так, в Россию из других стран, как правило, везут змей, черепах, ящериц, обезьян и попугаев. В Центре реабилитации для теплолюбивых животных построили вольеры, в которых поддерживается «тропический» микроклимат.