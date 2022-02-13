Публичный позор и тайный поклонник: к чему снится измена мужа

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Измена любимого человека, даже увиденная во сне, наяву может серьезно озадачить и расстроить. Но так ли опасны видения, в которых муж изменяет своей второй половинке? О том, к чему снится измена мужа, «Вечерней Москве» рассказала таролог и парапсихолох Галина Янко.

Измена супруга с незнакомой вам девушкой

Когда муж пошел на измену с девушкой, которая вам не знакома, но при этом она очень красивая, в жизни стоит примерить ее образ на себя. Сонник говорит о том, что именно так мужчина и воспринимает свою супругу. Такой сон хоть и тревожный, но несет за собой приятные последствия. Ваши взаимоотношения ждут приятные романтические события или интимные забавы.

Если супруг вступил в контакт с некрасивой женщиной, то это означает, что в жизни следует что-то поменять и стать более уверенной. Здесь стоит задуматься, о чем вы переживаете. Может, это несбывшиеся мечты или нечто утраченное в юном возрасте.

Контакт супруга с подругой

Если конкуренткой во сне оказалась ваша близкая подруга, то на утро этот сон можно смело вспомнить с улыбкой. Дело в том, что когда во сне мужчина изменяет вам с подругой, то он считает ее глупой.

Информация об измене поступила во сне от незнакомцев

Если во сне вам рассказали, что ваш супруг вам изменяет, то это означает одно: он пользуется популярностью в женских кругах. Также данный сон может говорить о том, что у вашего избранного есть тайная поклонница, к которой он не питает никаких чувств.

Если во сне новость об измене преподнес мужчина, это говорит о том, что у вас появится тайный поклонник.

Связь мужа с любовницей прямо на ваших глазах

Если ваш избранник заигрывает с другой девушкой прямо на ваших глазах, то вас ждет неожиданный подъем в творчестве или профессиональной деятельности.

Что означает сон, где муж изменяет с сестрой?

Когда вы видите отношения мужа с вашей сестрой, то это говорит об изменении во внешности в ближайшее время. Если во сне мужчина изменяет вам со своей сестрой, то это не очень хороший знак. Такое говорит о том, что данная женщина имеет большое влияние на вашего супруга. Но при этом такое давление может оказывать и другая женщина. Например, его бывшая.

Супруг изменил с мужчиной. К чему это?

Если вы видите мужа в нестандартной обстановке, то есть он изменяет вам с другим мужчиной, значит, вам не хватает разнообразия в сексуальной жизни. Чтобы избавиться от такого, не надо держать все в себе — стоит предложить мужу какие-то интересные игры в постели.

Также это может означать, что ваш муж достигнет большого успеха в своем творческом развитии. Следует поддержать своего супруга во всех его начинаниях.

Фото: Из личного архива Галины Янко

Сны об измене в определенные дни недели

Если вы увидели сон с понедельника на вторник, то это означает, что у вас будут странные прелюдии перед половым актом. Если со вторника на среду — скорее всего, в ближайшее время вы найдете поддержку со стороны другого человека. Измена мужа во сне со среды на четверг означает, что пора начинать что-то менять в отношениях. С четверга на пятницу — вы в ближайшее время нарушите одну из заповедей. С пятницы на субботу — сон будет одним из самых благоприятных. Это означает, что у вас появятся грандиозные планы по поводу семьи. Если сон вас настиг с субботы на воскресенье, то в вас влюбился посторонний человек. Измена с воскресенья на понедельник сулит вам шокирующие новости на работе.

К чему снится измена мужа по соннику Ванги

Если измену во сне вы видите своими глазами, это принесет некоторое охлаждение в отношениях.

Измена в сновидении может обозначать разлуку на некоторое время.

Если сон повторяется снова и снова, это означает, что в жизни женщину будет ожидать неприятная ситуация.

Следует помнить, что любое событие можно изменить, если приложить усилия. Здесь говорится о том, что это может произойти в будущем, если ничего не предпринять.

Измена со стороны мужа по соннику Миллера

По мнению Миллера, измена во сне означает, что впереди вас ждут необычные и сложные испытания. Чтобы их пройти, придется приложить усилия и терпение.

Подробности толкования:

— если ваш муж изменяет с другой, то это может означать публичный позор;

— если другая девушка трогает вашего мужчину во сне, это означает, что вас ждут некоторые испытания;

— прочитанная переписка мужа и любовницы во сне означает переменное настроение в семье или на работе;

— если измена происходит с лучшей подругой, то стоит пересмотреть свои взгляды на отношения, иначе они могут быть разрушены.

По мнению Миллера, если женщина будет осторожна в своих словах и поступках, то она избежит множества проблем, которые связывают ее и мужа.