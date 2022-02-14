Первая выпускница Школы родственного ухода: Теперь я знаю, как общаться с мамой

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

В новом социальном проекте «Школа родственного ухода» москвичей научат заботиться о малоподвижном человеке. Образовательная программа стартовала в Москве в конце января. Представители столичного Института дополнительного профобразования (ИДПО) и первые слушатели курса рассказывают, как эффективно пройти обучение.

Знания о правильном уходе за близким человеком, потерявшим способность к самообслуживанию, москвичи получают благодаря онлайн-курсу, который разработали специалисты Института дополнительного профобразования. Курс состоит из видеоуроков, небольших проверочных заданий и финального теста.

Обучение в «Школе родственного ухода» проходят более 140 слушателей. Маргарита Фролова, первая выпускница онлайн-курса, узнала о проекте из телевизионных новостей. По словам женщины, обучение на дистанте далось ей легко и проходило интересно.

— Я ухаживаю за 93-летней мамой, она инвалид II группы. Возможность пройти бесплатное обучение по уходу за родственником, потерявшим способность к самообслуживанию, оказалась очень кстати. Я подала заявку на сайте Департамента труда и соцзащиты, через несколько дней мне открыли доступ к онлайн-курсу, — рассказала Маргарита.

Выпускница отметила, что программа содержит полезную информацию, четкие текстовые и графические пояснения к каждому уроку. Также Маргарита отметила, что особенно полезным был раздел, посвященный общению с близким человеком.

— До обучения думала, что нужно сократить общение, не надоедать маме и лишний раз ее не тревожить. Оказалось, наоборот, необходимо стараться как можно чаще общаться, поддерживать, вовлекать в совместную деятельность. Обязательно буду применять полученные знания на практике», — поделилась Маргарита Фролова.

Директор ИДПО Ирина Германова отмечает, что для эффективного обучения в Школе родственного ухода важно придерживаться нескольких важных правил.

— Нам поступило более 200 заявок на обучение. 140 человек уже приступили к изучению онлайн-курса. Чтобы достичь хороших результатов, заниматься необходимо регулярно. Постарайтесь рассчитать время вашего обучения так, чтобы не отвлекали посторонние дела. Не пытайтесь сразу усвоить весь объем курса. Выработайте комфортный для обучения ритм: просматривайте видеоролики и отрабатывайте полученные знания на практике, — рекомендует Ирина Германова.

Консультации, обучение и психологическую поддержку слушатели курса могут получить у тренера по долговременному уходу на базе территориального центра социального обслуживания (ТЦСО).

Почти 100 таких тренеров уже прошли практическое обучение в симуляционном классе ИДПО в прошлом году. Эти специалисты могут не только оказать помощь и консультации по уходу, но и ответить на возникающие вопросы, связанные с оформлением необходимых документов и получением социальных выплат.

— Правильное выполнение уходовых манипуляций — залог высокого качества жизни маломобильного человека. Плюс сохранение здоровья того, кто ухаживает. Каждый случай уникален, поэтому подходы к восстановлению, реабилитации индивидуальны. Мы собрали основные алгоритмы действий при кормлении, купании и умывании. Также рассказываем о технике перемещения в кровати, особенностях коммуникации и обустройства квартиры. Еще даем универсальные комплексы физических упражнений, — отметила тренер по обучению специалистов долговременного ухода Анастасия Разина.

Чтобы воспользоваться консультацией тренера по долговременному уходу и получить доступ к онлайн-курсу, москвичи могут заполнить анкету-заявку на сайте Департамента труда и соцзащиты.

Проект «Школа родственного ухода» стартовал в январе 2022 года, его участники смогут бесплатно научиться ухаживать за родственниками, которые в этом нуждаются.

Институт дополнительного профобразования (ИДПО) реализует образовательные программы и оказывает консалтинговые услуги для организаций, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты.

Полный перечень услуг — в каталоге ИДПО. Скачать его можно на сайте института. По всем вопросам пишите на ipk@soc.mos.ru.