Супружеская пара из геронтологического центра отпраздновала железную свадьбу

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Жизненный путь семьи Маматовых восхищает всех сотрудников Геронтологического центра «Люблино». В этом году супруги Виктор Федорович и Зинаида Филипповна отметили 65 лет со дня свадьбы. Они встретились однажды в электричке, и по сей день их глаза наполнены любовью.

Их история любви напоминает сюжет романтического фильма. Виктору Федоровичу было 17 лет. Он ехал после соревнований домой. На одной из станций в вагон зашли несколько девушек. Виктор Федорович наблюдал за одной из них всю дорогу. Выйдя вместе с ней на станции, он так и не решился подойти, но через какое-то время встретил девушку на танцах.

— Я пригласил ее на танец. Так и познакомился с Зинаидой. Мы общались. Она была очень приятная, добрая и в то же время строгая, — с улыбкой вспоминает Виктор Федорович.

На следующий день он уехал на соревнования в другой город, но продолжал везде и всегда искать глазами свою красавицу Зину.

— Однажды иду, а навстречу мне снова эта компания. Зина сначала отругала за то, что пропал. Я объяснил, что задержали на соревнованиях, и она поняла. С тех пор мы стали дружить, — рассказывает Виктор Федорович.

Жизнь часто разводила возлюбленных по разным городам. Виктор Федорович — профессиональный спортсмен, часто уезжал на соревнования, потом на службу в Омск. Во время одной из его командировок в родной Новосибирск влюбленные приняли важное решение.

— Нужно было определяться — либо мы вместе, либо отдельно. Предложил ей расписаться. Она переживала, что мы не подали заранее заявление и нас могут не расписать, но, поскольку я был в солдатской форме, все случилось в тот же день. Мы официально стали мужем и женой, — вспоминает Виктор Федорович.

Еще полтора года супруги жили на расстоянии. Он продолжал служить в Омске, а она гостила у родителей в Кемеровской области. Когда молодой человек закончил военную службу, то забрал жену, и они вернулись в Новосибирск. К тому моменту у них родился первый ребенок. Виктор Федорович продолжал тренировки, учился, Зинаида Филипповна работала, вела домашнее хозяйство, воспитывала сына. Молодым супругам помогали родители.

— Ей первые годы было очень сложно. Я из-за частых командировок не понимал, насколько трудно работать, вести быт и одновременно за ребенком следить, — признается Виктор Федорович.

Когда Виктор возвращался домой, супруги проводили совместное время в живописном месте за городом и любовались природой.

— Мы всегда заботились друг о друге, жена меня поддерживала. А я привозил ей подарки из поездок, чаще всего это было что-то из одежды. Модное, — улыбается Виктор Федорович.

Со временем семья перебралась в Москву. Виктор Федорович был назначен старшим тренером сборной команды СССР по биатлону. Маматовы уверенно называют себя счастливыми людьми. По их словам, уважение, доверие и умение договариваться — это то, что позволило сохранить добрые отношения на протяжении стольких лет.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Сегодня Виктор Федорович и Зинаида Филипповна проживают в Геронтологическом центре «Люблино».

— Редко можно увидеть, чтоб семейные пары так долго жили вместе и сохраняли такие трепетные отношения. По их глазам видно, как они рады друг другу, — отметила старшая медсестра центра Ирина Кондратьева.

В январе супруги Маматовы отметили железную свадьбу — 65 лет. С особой датой их поздравили сотрудники и жители учреждения.

— Для людей старшего возраста внимание имеет большую ценность. Мы всегда поздравляем жителей со значимыми событиями в их жизни, организовываем для них праздничные мероприятия, создаем хорошее настроение, — рассказал заведующий социальным отделением Геронтологического центра «Люблино» Евгений Смирнов.

Поздравляем Виктора Федоровича и Зинаиду Филипповну с годовщиной свадьбы! Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!