В Москве прошла 40-я юбилейная спортивная акция «Лыжня России»

Супруги Сергей и Алена Пшеничниковы ежегодно участвуют в гонке «Лыжня России». Спортом они начали заниматься вместе со своими детьми около пяти лет назад, и с тех пор посещение этих соревнований стало их семейной традицией / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Массовые гонки состоялись на территории парков и спорткомплексов всех округов столицы.

В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» собралось много детей. Они смеются и играют в снежки, пока ждут своей очереди выйти на старт. Москвич Николай Мальцев бережно застегивает ремешки лыж на ботинках своей старшей дочери Софии. Сегодня волнительный день — впервые в гонке будут участвовать сразу три его ребенка.

— Серафиму уже десять лет, Софии девять, а Варе исполнится семь на днях. Мы в последние годы часто ходим в парки с детьми, катаемся на лыжах. Сегодня еще и нашу маму хотели взять с собой, да она осталась дома с нашей младшей дочкой Ниной, ей всего полтора года. Мы никогда раньше не участвовали в «Лыжне России». Но пришли не за медалями. Просто хочется привить детям любовь к спорту. Они у меня пока не занимаются ни в каких секциях, — сказал Николай Мальцев.

Выходили на лыжню, конечно, не только дети. Среди участников гонки и взрослые, и даже пожилые люди. Для одних участие в акции — это добрая традиция, а другие просто стараются поддерживать себя в форме.

— Честно, я очень хочу медаль. Мы с мужем и детьми начали участвовать в «Лыжне России» пять лет назад. С тех пор ни разу не пропустили. Дети уже выросли, поступили в институты. Им сейчас не до лыж. А мы с мужем продолжаем традицию. У нас раньше были успехи в семейных стартах по биатлону, теперь хочется и на «Лыжне России» добиться успеха, — поделилась москвичка Алена Пшеничникова.

Для участников подготовили специальную трассу. Один круг — 500 метров. Для каждой возрастной категории определена своя дистанция. Максимум — пять километров для взрослых. Уже в шестой раз гонка «Лыжня России» проходит в Москве не централизованно на одной площадке, а на разных трассах.

Победители гонок в своих возрастных категориях получили дипломы и медали. Всем участникам вручили фирменные шапочки.

— Такие массовые спортивные мероприятия важно проводить для жителей столицы. Люди заряжаются позитивной энергией, общаются на свежем воздухе. И хорошо, что власти позаботились, чтобы для этого была необходимая инфраструктура, — сказал заместитель начальника управления по развитию массового спорта в Центральном административном округе ГБУ «Мосгорспорт» Надир Айзятуллин.

В столице активно развивают массовый спорт. За 2021 год в Москве построено 17 спортивных объектов. Из них 14 — за счет внебюджетных средств. Это рекорд по объему строительства с 2012 года. В столице появились новые ледовые дворцы, многофункциональный центр «Чкалов Арена», а также физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным манежем.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Массовая гонка «Лыжня России» проводится с 1982 года. Традиционно в этой акции принимают участие порядка 20 000 жителей столицы. В подмосковном олимпийском центре «Планерная» в забеге было порядка 15 000 лыжников. В Москве забеги прошли на дистанциях от 1000 до 5000 метров. Возраст участников колеблется от 12 до 70 лет, хотя никаких ограничений для спортсменов нет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Головатов, президент Федерации лыжных гонок города Москвы:

— Я надеюсь, что эта традиция продолжится на долгие годы. В Москве всегда любили зимние виды спорта, но «Лыжня России» дала этому направлению новый приток любителей и профессионалов. Кто знает, может, в этом году свой первый километр пробежал будущий олимпийский чемпион. Ну и, конечно, стоит отметить, что лыжи — тот вид спорта, который дает человеку разностороннее развитие. Нагрузка идет на двигательный аппарат и дыхательную систему. Лыжный спорт укрепляет их. Также занятия на воздухе улучшают кровообращение и нормализуют давление.