Пять необычных историй любви многодетных семей Москвы

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14 февраля отмечает День всех влюбленных. Вместе с Объединением многодетных семей города Москвы «Вечерняя Москва» подготовила материал о необычных историях любви многодетных семей.

Невеста выбрала 14 февраля для пятой в своей жизни свадьбы, чтобы не забыть дату

— Мужчинам сложно запоминать даты. Да что и говорить, я уже не помню даты своих предыдущих четырех бракосочетаний, — объясняет Елена, почему дата свадьбы была намечена на 14 февраля.

У Елены уже было семь детей и четверо мужей, когда она познакомилась с Игорем (имя изменено по просьбе мужа). Это было в 2015 году. Они встречали несколько лет. Елена еще тяжело переживала смерть четвертого мужа в 2012 году. Но Игорь всё же сделал предложение.

Дети — младшему на тот момент было 19 лет — были категорически против. Маме было 59 лет на тот момент, и появление жениха потрясло детей. Но в результате все мало-помалу согласились, что главное — чтобы мама была счастлива.

Дату свадьбы Елена выбрала сама. И 14 февраля 2019 года они поженились. Живут душа в душу. Стойко переносят вместе последствия перенесенного коронавируса, а еще работают и попутно помогают воспитывать огромную армию внуков Елены. Внуки обожают нового деда, и счастливы, что у бабушки Лены есть Игорь.

Полюбили Москву за то, что она их познакомила

Гульсина приехала в Москву в гости к сестре из небольшой деревни Ульяновской области. И 14 февраля вдруг познакомилась с Ренатом, который оказался …. из этой же деревни. Он тоже был в Москве в гостях.

А дальше стало понятно, что всё неслучайно. Слишком много вокруг было совпадений. Он из многодетной семьи, в которой росло четыре сына. Она из многодетной семьи, где росло три дочери.

Мама Рената оказалась учителем немецкого, а Гульсина только окончила ВУЗ и стала учителем английского.

Она была на четыре месяца старше Рената, так же, как и его мама, была старше его папы на четыре месяца.

Они могли бы познакомиться и раньше, когда одновременно учились в ВУЗе – он на физмате, она на факультете иностранных языков. Но это случилось только в Москве, на проспекте Мира.

— С тех пор 14 число — это наша любимая дата. И даже две дочери родились 14 числа, — говорит Гульсина.

Гульсина и Ренат уже давно купили квартиру в Москве и воспитывают троих детей.

— Я несколько раз была в США, других странах. Могла там остаться. Но Москва — самый лучший город на Земле, и я люблю именно ее, — отметила она.

Семья Колмогорцевых / Фото из личного архива

Он сам выбрал 14.02.14

История Евгении и Владимира Колмогорцевых из района Щукино началась в 2002 году со знакомства. В 2006 году у них родилась Милана, а еще через 1,5 года — близняшки Стешана и Снежана.

— Девочки подрастали, и мы стали задумываться о рождении еще малыша. Муж, конечно, же мечтал о сыне. На очередном УЗИ, причём в день рождения мужа, мы узнали, что у нас будет мальчик. Это было первое чудо, — рассказывает Евгения.

Срок родов ставили на 4 февраля. Но ни четвёртого, ни через неделю малыш так и не родился. Врачи начали даже какие-то манипуляции для начала родовой деятельности, но в ответ была тишина.

— И вот когда уже я отпустила ситуацию, начались роды. И 14.02.2014 года родился наш мальчик. Назвали Елисей. И внешне и характер — копия папы. Это ли не чудо? — удивляется Евгения.

Сейчас все дети учатся в ГБУДО г. Москвы «Московская городская детская музыкальная школа имени Гнесиных», класс баяна и аккордеона. У Колмогорцевых семейный ансамбль.

Любовь нашла даже в бассейне

14 февраля — это особый день в семье Кривоносовых из района Левобережный. До вечера 14 февраля 2004 года Зинаида Бояринцева уже полгода находилась в депрессии от разрыва предыдущих отношений. Как и Евгений Кривоносов.

— Подруга, видя мои страдания, затворничество, вытащила меня в бассейн. Я ещё подумала: «Как хорошо — людей мало: все отмечают праздник», — вспоминает Зинаида.

И вот на дорожке в воде она увидела его, а он её.

Поженились чуть меньше чем через год.

— Мой бывший, кстати, просил вернуться меня, тоже начал звать замуж, но… Как показали годы, я не ошиблась. Рядом сильное мужское заботливое плечо. Итог — трое мальчиков, — говорит Зинаида.

Семья Матыциных / Фото из личного архива

Она испугалась и не пришла на свидание 14 февраля

Людмила и Павел Матыцины из ВАО познакомились по интернету и пару месяцев переписывались, прежде, чем он предложил встретиться. Он выбрал дату 14 февраля.

— Я испугалась и в последний момент сказала, что не могу, — признается Людмила.

Но Павел был настойчив, и встреча все же состоялась, но уже 15 февраля. Поженились через три года в 2007 году. Воспитывают троих детей.

В 2022 году уже будет 18 лет, как они не встретились.

— Отмечаем каждый год. И муж каждый год мне напоминает, что годовщина могла бы быть 14 февраля, если бы я приехала, — улыбается Людмила.