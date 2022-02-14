Как проходят испытания назальной вакцины от COVID-19
Продолжаются клинические испытания интраназальной вакцины от коронавируса. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала в Сеченовском университете и пообщалась с добровольцами.
Вакцина из ампулы набирается в обычный шприц. Его держит в руках ведущий специалист по клиническим исследованиям Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Нина Залетина. Затем она снимает со шприца иголку и надевает вместо нее специальную насадку для распыления препарата. В просторном процедурном кабинете, в медицинском кресле уже готова участница клинических исследований Юлия Махнучева. Сегодня она получит первую дозу назальной вакцины.
Юлия по очереди зажимает носовые ходы, определяет, что легче дышится через правую. В нее и будут впрыскивать вакцину. Врач вводит шприц. Одно движение поршня — и мелкие капли оросят слизистую оболочку. Главное — выпустить жидкость быстро, чтобы получился мелкодисперсный спрей, а не крупные капли. А задача Юлии — резко вдохнуть. Мгновение — и прививка состоялась.
— По ощущениям, как обычные капли в нос. Только вкуснее, сладкие, — рассказывает Юлия. — Я очень хотела поучаствовать в клинических исследованиях. Кто, если не мы? И бояться нечего!
Однако до сих пор никто не знает, дали Юлии настоящую вакцину или плацебо — похожее по вкусу вещество, не содержащее никаких лекарств. Тайна откроется только через 90 дней. По условиям клинических испытаний участник может получить и настоящую вакцину, и плацебо. Или даже их комбинацию. Какой именно препарат содержится в каждой конкретной ампуле, не знают даже врачи — данные на этикетке закодированы. А какую дозу выбрать, автоматически решает электронная система. Это для чистоты эксперимента.
Следующий на очереди — доброволец Роман Мануйлов.
— Я ничего не почувствовал, только сладковатый вкус лекарства на корне языка, — говорит Роман. — Это совсем не больно, быстро. Я уже вакцинировался «Спутником V»! И я понимаю, что это клиническое испытание той же самой вакцины, только приготовленной в другой форме.
Теперь Роман вслед за другими добровольцами отправится в больничную палату. Там он отдохнет на кровати 30 минут, а медработники понаблюдают за его самочувствием. И когда убедятся, что все в порядке, выдадут дневник самонаблюдения.
Следующий визит участников испытаний в больницу — на десятый день для осмотра врачом. Сегодня такой прием у Елены Кирикуца. В своем дневнике самонаблюдений она собрала уже десять галочек в графе «самочувствие — без особых изменений».
— Да, отлично я себя чувствую! Никаких побочных эффектов, — рассказывает Елена. — Сама идея с назальной вакциной очень удобна. У меня проблемы с сосудами, и уколы я переношу с трудом. Жду вторую дозу, через 11 дней поставят.
Попробовать стать участником клинических испытаний может каждый. Для этого нужно заполнить анкету на официальном сайте Сеченовского университета. Затем врачи возьмут анализы, в том числе и на антитела, и проведут общее обследование.
— Мы берем добровольцев с низким титром антител, а таких сейчас мало, поэтому и участников нам не хватает, приглашаем всех желающих, — рассказывает главный специалист по клиническим исследованиям Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Дарья Кургузова.
Участникам выплатят вознаграждение — 17 400 рублей. Для них будет действовать QR-код о вакцинации. Спустя три месяца его отключат тем, кому поставили плацебо.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Смолярчук, руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств первого МГМУ имени Сеченова:
— Эта вакцина — разработка Центра имени Гамалеи. И по составу она точно такая же, как привычный «Спутник V». Просто способ введения другой. Мы ожидаем, что благодаря этому количество нежелательных реакций будет меньше: не будет боли на месте инъекции, уплотнений. Ожидаем и меньшего количества гриппоподобных симптомов вроде повышения температуры и головной боли.