Как проходят испытания назальной вакцины от COVID-19

Специалист по клиническим исследованиям изучения лекарственных средств Первого МГМУ Нина Залетина вводит дозу назальной вакцины добровольцу Роману Мануйлову. Настоящая это вакцина или плацебо, станет известно только спустя 90 дней, по завершении клинических исследований / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Продолжаются клинические испытания интраназальной вакцины от коронавируса. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала в Сеченовском университете и пообщалась с добровольцами.

Вакцина из ампулы набирается в обычный шприц. Его держит в руках ведущий специалист по клиническим исследованиям Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Нина Залетина. Затем она снимает со шприца иголку и надевает вместо нее специальную насадку для распыления препарата. В просторном процедурном кабинете, в медицинском кресле уже готова участница клинических исследований Юлия Махнучева. Сегодня она получит первую дозу назальной вакцины.

Юлия по очереди зажимает носовые ходы, определяет, что легче дышится через правую. В нее и будут впрыскивать вакцину. Врач вводит шприц. Одно движение поршня — и мелкие капли оросят слизистую оболочку. Главное — выпустить жидкость быстро, чтобы получился мелкодисперсный спрей, а не крупные капли. А задача Юлии — резко вдохнуть. Мгновение — и прививка состоялась.

— По ощущениям, как обычные капли в нос. Только вкуснее, сладкие, — рассказывает Юлия. — Я очень хотела поучаствовать в клинических исследованиях. Кто, если не мы? И бояться нечего!

Однако до сих пор никто не знает, дали Юлии настоящую вакцину или плацебо — похожее по вкусу вещество, не содержащее никаких лекарств. Тайна откроется только через 90 дней. По условиям клинических испытаний участник может получить и настоящую вакцину, и плацебо. Или даже их комбинацию. Какой именно препарат содержится в каждой конкретной ампуле, не знают даже врачи — данные на этикетке закодированы. А какую дозу выбрать, автоматически решает электронная система. Это для чистоты эксперимента.

Следующий на очереди — доброволец Роман Мануйлов.

— Я ничего не почувствовал, только сладковатый вкус лекарства на корне языка, — говорит Роман. — Это совсем не больно, быстро. Я уже вакцинировался «Спутником V»! И я понимаю, что это клиническое испытание той же самой вакцины, только приготовленной в другой форме.

Теперь Роман вслед за другими добровольцами отправится в больничную палату. Там он отдохнет на кровати 30 минут, а медработники понаблюдают за его самочувствием. И когда убедятся, что все в порядке, выдадут дневник самонаблюдения.

Следующий визит участников испытаний в больницу — на десятый день для осмотра врачом. Сегодня такой прием у Елены Кирикуца. В своем дневнике самонаблюдений она собрала уже десять галочек в графе «самочувствие — без особых изменений».

— Да, отлично я себя чувствую! Никаких побочных эффектов, — рассказывает Елена. — Сама идея с назальной вакциной очень удобна. У меня проблемы с сосудами, и уколы я переношу с трудом. Жду вторую дозу, через 11 дней поставят.

Попробовать стать участником клинических испытаний может каждый. Для этого нужно заполнить анкету на официальном сайте Сеченовского университета. Затем врачи возьмут анализы, в том числе и на антитела, и проведут общее обследование.

— Мы берем добровольцев с низким титром антител, а таких сейчас мало, поэтому и участников нам не хватает, приглашаем всех желающих, — рассказывает главный специалист по клиническим исследованиям Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Дарья Кургузова.

Участникам выплатят вознаграждение — 17 400 рублей. Для них будет действовать QR-код о вакцинации. Спустя три месяца его отключат тем, кому поставили плацебо.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Смолярчук, руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств первого МГМУ имени Сеченова:

— Эта вакцина — разработка Центра имени Гамалеи. И по составу она точно такая же, как привычный «Спутник V». Просто способ введения другой. Мы ожидаем, что благодаря этому количество нежелательных реакций будет меньше: не будет боли на месте инъекции, уплотнений. Ожидаем и меньшего количества гриппоподобных симптомов вроде повышения температуры и головной боли.