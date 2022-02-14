Врач-дерматолог рассказал о правилах ухода за кожей во время ОРВИ

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В Москве более 180 тысяч пациентов с симптомами ОРВИ посетили дежурных врачей по записи. Медики всегда готовы ответить на вопросы москвичей. А о том, как симптомы вирусного заболевания могут влиять на состояние кожи, «Вечерней Москвы» рассказал врач-дерматолог-венеролог Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Сергей Симановский.

По словам медика, «омикрон» чаще всего протекает, как обычное ОРВИ, а к его симптомам в подавляющем случае относятся насморк и слезотечение.

— При этом выделения из носовых ходов, попадая на кожу, могут вызвать раздражение, сопровождающееся покраснением, иногда выраженным зудом, — отметил врач.

В этом случае, советует Сергей Симановский, необходимо применять мягкую салфетку или ткань, чтобы не вызвать усиления симптомов.

— Чтобы раздражение исчезло, нужно регулярно применять наружное средство в виде крема или мази с противовоспалительными, защитными, увлажняющими свойствами, — рекомендовал он.

Во время болезни также может быть повышенное потоотделение. Симановский подчеркнул, что необходимость регулярных гигиенических процедур крайне важна в жизни любого человека.

— Если вовремя не смыть эти выделения, защитные свойства кожи нарушаются и создаются благоприятные условия для размножения болезнетворных бактерий, грибков и других вредных микроорганизмов, что может привести к появлению дерматита, инфекционных поражений кожи, — пояснил врач.

Поэтому важно принимать душ даже во время болезни.