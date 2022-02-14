Жителей столицы и всей страны приглашают на арт-челленджи

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В столице стартовали арт-челленджи, приуроченные к знаменательным датам. Принять в них участие могут школьники, студенты колледжей и вузов, педагоги, художники со всей страны и ближнего зарубежья. Для этого необходимо ознакомиться с материалами по теме арт-челленджа, создать рисунок, разместить его в виртуальной галерее на портале Международного союза педагогов-художников и опубликовать в социальных сетях с соответствующими хештегами. Рисунки могут быть выполнены в различных художественных техниках.

Участникам арт-челленджа «История Российской науки» предлагается поразмышлять над образом ученого: проследить, каким он был раньше и каким стал сейчас. Также принимаются работы, посвященные различным областям науки и великим открытиям или иллюстрирующие технологии, изменившие жизнь людей. Все работы необходимо загрузить на сайт до 15 февраля.

Еще один арт-челлендж приурочен дню памяти Александра Сергеевича Пушкина. Выполняя работы, его участники должны проанализировать образ России в творчестве автора. Это может быть изображение повседневной жизни крестьян или высшего общества светского Петербурга. Источником вдохновения могут стать лирические и патриотические стихотворения великого русского поэта, сюжеты его сказок, драматических и прозаических произведений. Работы принимаются до 15 мая.

15 февраля все желающие смогут присоединиться к арт-челленджам «Мой педагог–художник» и «Моя любимая книга». Они посвящены двум календарным событиям — Дню педагога-художника и Неделе детской книги соответственно. Участникам первого челленджа предлагается написать портрет своего любимого учителя изобразительного искусства или показать его за работой. Второй — предполагает создание иллюстраций к своей любимой детской книге. Можно изобразить героев или наиболее запомнившиеся моменты из произведения.

Творческие арт-челленджи проводятся Управлением непрерывного художественного образования Городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы совместно с Международным союзом педагогов-художников. Их цель — духовно-нравственное воспитание учащихся и их приобщение к культурным событиям страны.