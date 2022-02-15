Солдат мира войну не выбирает: 15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Солдат-ветеран Алексей Романов в парке Победы у памятника воинам-интернационалистам вспоминает боевых товарищей и внутренне отдает честь всем павшим за сохранение мира. Он не произносит пафосных речей, не плачет на людях. После, дома, поднимет чарку за павших, а другую — чтобы не гибли парни / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

15 февраля 1989 года советские войска вышли из Афганистана. Но стоит в этот день вспомнить всех воинов-интернационалистов — «вьетнамцев», «ангольцев», «мозамбикцев»...

С годами меняются термины, но не исчезает суть. А она в том, что Россия и сегодня помогает тем, кто оказывается в беде. Словом, делом, а когда стоит вопрос жизни или смерти — оружием в руках наших солдат. Примеры тому — спасение от геноцида жителей Южной Осетии и Абхазии, «зачистка» территории Сирии от банд международных террористов. Недавно вспыхнула кровавая смута в Казахстане, и основу воинского контингента миротворческих войск Организации Договора о коллективной безопасности вновь составили российские военнослужащие. Задача была выполнена. Теперь в соседней стране — мир.

У большой страны, мировой державы, всегда есть интересы далеко от ее собственных границ, а солдат войну не выбирает. Как не искал ее для себя Алексей Романов, в 1981 году после десантной учебки попавший в Афганистан. 19-летний солдат 317-го парашютно-десантного полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии участвовал во многих боевых операциях, но лучше всего запомнил одну.

— 6 мая 1982 года мы «чистили» горы в провинции Лагман, — вспоминает Алексей Викторович. — Обнаружили и уничтожили один дот душманов. Нашли другой, два сапера и я с ними для огневой поддержки стали подбираться, чтобы заложить взрывчатку. Нас заметили, и мы попали под обстрел сразу с нескольких сторон. На голом склоне, где спрятаться было негде. Если бы нас тогда не прикрыл огнем снайпер Коля Чернухин, там бы мы и легли навсегда. Но он стрелял и стрелял по врагам, пока мы не перебежали и не укрылись в распадке. А Коля погиб. Спасая нас, он не думал о себе, не прятался, и его убили.

В тот же майский день, при ликвидации третьей за день укрепленной огневой точки противника, тяжелое ранение получил сам гвардии сержант Алексей Романов. Через пять лет кавалер ордена Красной Звезды снова воевал в Афганистане — уже лейтенантом, выпускником знаменитого Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

После афганской войны Алексей Викторович прошел многие горячие точки Кавказа. На первой чеченской войне батальон десантного комбата Романова брал Ведено, Харачой и Шатой. На второй чеченской он руководил операцией по преследованию и разгрому бандформирований террористов, в бою с которыми погибла на проклятой высоте 776 не отступившая ни на шаг 6-я рота псковских десантников.

Герой Российской Федерации полковник запаса Алексей Романов говорит, что всю жизнь он живет по солдатским принципам.

— 15 февраля обязательно встретимся с боевыми друзьями у памятника воинам-интернационалистам на Поклонной горе, — говорит он. — Чем дольше живу, тем больше понимаю, что лучшие годы моей жизни прошли в Афганистане. Там мы дружили по-честному, там не было лжи, а было безграничное доверие к тем, с кем вместе уходили в стреляющие горы. При этом мы не считали афганцев врагами, как большинство из них не считало врагами нас.

Мы воевали с бандитами, которые не давали собственному народу наладить мирную жизнь. А наша Родина там не только боролась с врагами афганского государства, но и строила, кормила, учила, лечила. Это был реальная интернациональная помощь тем, кто в ней нуждается.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Борис Громов, Герой Советского Союза, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», генерал-полковник:

— Воины-интернационалисты — это сила, стабилизирующая фундамент нашего государства. Каждый из нас кровь за Родину проливал. Для нас, ветеранов Афганистана, других войн и вооруженных конфликтов, очень важно сохранить и передать молодому поколению связывающие нас узы боевого братства и дружбы. Мы бережно храним память о погибших в боях. Наш долг сделать все, чтобы о подвиге наших боевых товарищей, о тех, кто не вернулся домой, всегда помнил наш народ.