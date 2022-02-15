Стихи пиши от чистой души

Поэт Лев Ошанин (второй слева) читает стихи на собрании / Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

Что спрашивали жители Москвы у редакции пятьдесят лет назад — в 1972 году.

Поэтам — дорога!

Любовь к изящной словесности была своего рода маркером времени правления Леонида Брежнева. Период 1964–1987 г. принято называть периодом застоя, который так маркировали из-за отсутствия каких-либо серьезных потрясений в политической жизни страны, при этом пришла социальная стабильность с относительно высоким уровнем жизни. И именно в этот период литература, кино получили новый виток развития. В поэзию пришли молодые поэты — Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко и, конечно же, Роберт Рождественский. И простые советские граждане начали активно заниматься творчеством. Москвичка И. Румянцева писала 28 января 1972 года в «Вечерку »: «Много лет пробую свои силы в поэзии. Есть ли где-нибудь в Москве литературный кружок или секция для пожилых людей — любителей литературы?»

Редакции тоже была не чужда страсть к литературе, и она напечатала довольно подробный и лиричный ответ: «…На цвет, на ощупь и на вкус — мы познаем земные ритмы,// Чтобы крутой подъем и спуск,// Как вдох и выдох, были слитны». Эти стихи, опубликованные в десятом номере «Юности» за 1971 год, принадлежат перу Е. Белявской.

Она — член литературного объединения пенсионеров — ветеранов труда при Доме культуры имени Серафимовича. Около 5 лет существует это литобъединение. Раз в неделю собираются здесь увлеченные литературным творчеством педагоги, рабочие, актеры, врачи. Зрелые и начинающие авторы читают перед своими товарищами поэмы, рассказы, повести, басни. Критика бывает порой суровой, но всегда доброжелательной, дружеской... Пусть идут к нам пенсионеры и все желающие заниматься литературным творчеством, — заключили в ДК».

Работник Всесоюзного НИИ государственной патентной экспертизы Н. Коровясовсквая во время обработки заявки / Валерий Зуфаров / Фотохроника ТАСС

Раздобыть патент

Интересовались москвичи и историей. Причем порой с весьма неожиданного угла и стороны. Житель О. Рогов просил: «Расскажите, пожалуйста, об истории первого русского патента?»

За консультацией по такому непростому и узкопрофильному вопросу репортеры «Справочного» обратились к ученому секретарю Центрального научно-исследовательского института патентной информации и технико-экономических исследований А. Плужнику, и вот что он всем поведал: «История патентного дела в нашей стране берет свое начало от выданной 2 марта 1748 года бургомистру Новоторжского магистрата А. Тавлеву, ратману И. Делову и ржевскому купцу Т. Волоскову привилегии «на устроение фабрик для делания красок». То есть «патентовались» изобретенные ржевским механиком и химиком-самоучкой Т. Волосковым новые способы изготовления красок.

Получение привилегий — патента на изобретение ставилось в прямую зависимость от внедрения его в производство («устроение фабрик») и широкого распространения… С принятием в 1812 году манифеста о привилегиях патентное дело стало самостоятельным в русском законодательстве». Чем именно был вызван столь живой интерес товарища Рогова к патентам — история умалчивает.