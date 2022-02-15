Школьники и студенты колледжей перенимают опыт профессиональных предпринимателей, создавая свои проекты

Ученицы школы № 1524 Альбина Минюк (слева) и Анастасия Вишнякова обсуждают развитие своей платформы по трудоустройству старшеклассников. Идея создать такой проект пришла им во время участия в Молодежной школе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

15 февраля, во вторник, в столице стартовала образовательная программа Молодежной школы уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве. «Вечерняя Москва» выяснила подробности.

Программа молодежной школы MOS.МШУ представляет собой целую систему мероприятий, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства. Набор участников еще идет. Они смогут побывать на очных и дистанционных открытых уроках, которые пройдут в школах и колледжах Москвы. Также будут организованы двухдневный образовательный форум «Преакселератор», месячная акселерационная программа и летний выездной бизнес-лагерь.

— Развитие молодежного предпринимательства — одна из приоритетных задач модернизации экономики страны. Более 13 тысяч стартапов и компаний созданы молодыми предпринимателями в возрасте до 25 лет — именно столько сегодня вовлечено в экономику Москвы, — отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева.

Однако, по ее словам, молодежное предпринимательство на сегодняшний день еще недостаточно насыщенный сегмент.

— Только совместными усилиями мы сможем качественно влиять на культуру предпринимательства и сделать столицу более комфортным и привлекательным городом для настоящих и будущих бизнесменов, — подчеркнула она.

Поддержку проекту оказывает Департамент образования и науки Москвы. Благодаря этой совместной работе в прошлом году в рамках пилотирования школы 1200 человек посетили открытые уроки по предпринимательству, из них 110 школьников и студентов колледжей из 10 учебных заведений Москвы приняли участие в акселераторе и разработали свой проект.

Ученицы московской школы № 1524 Анастасия Вишнякова и Альбина Минюк узнали о Молодежной школе уполномоченного по защите прав предпринимателей от своего учителя. Решив принять участие, девушки придумали платформу по трудоустройству для молодежи.

— Мы сами столкнулись с тем, что не могли найти подработку, поэтому решили, что наш проект будет актуален, — пояснила Анастасия.

Школьницы при поддержке своего куратора полностью продумали концепцию и реализацию. В итоге они сделали аккаунт в соцсети, через который можно попасть в закрытый чат с актуальными вакансиями.

— Пока что мы ищем вакансии в интернете, но планируем работать напрямую с бизнесом, — пояснила Альбина.

Что касается монетизации, то старшеклассницы в будущем хотят создать свое рекрутинговое агентство и брать комиссию с компаний за помощь в подборе сотрудников.

— MOS.МШУ дала мне очень много полезных знаний и навыков, помогла понять, чем я хочу заниматься в будущем и как интересно, хоть и непросто, заниматься своим делом, — поделилась Анастасия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Головченко, председатель комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Мосгордумы:

— MOS.МШУ — проект, целью которого является передача знаний, опыта. Он помогает уберечь молодежь от совершения глупых ошибок, о которых им на встречах рассказывают опытные предприниматели. С нетерпением жду результатов этой программы, которая подарит нам свежий взгляд молодого поколения на нынешние условия ведения бизнеса и текущую обстановку. Мнение молодежи мы планируем учесть и трансформировать его в конкретный законопроект.

СПРАВКА

В Москве на базе 44 общеобразовательных организаций открыты предпринимательские классы. Сегодня в них обучаются более тысячи ребят. Там их учат навыкам разработки и реализации предпринимательских идей, важных для города и страны. Всего же в предпрофессиональных классах учатся более 50 тысяч школьников — это около половины всех старшеклассников города. Проекты, связанные с предпрофессиональным образованием, реализуются в столице с 2015 года.