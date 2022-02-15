Инновационные разработки помогут больным детям

Медицинская сестра по физиотерапии Мария Снисарь проводит анализ организма юной пациентке Елизавете Зубкевич на медсканере «БИОРС-05» / Фото: Рената Лебедева / Вечерняя Москва

В Центре реабилитации и образования № 7 Департамента труда и социальной защиты активно идет тестирование инновационных разработок от Агентства инноваций Москвы, помогающих детям с различными недугами. 15 февраля сотрудники учреждения провели «Вечерней Москве» экскурсию по корпусам центра и показали все инновационное оборудование.

Центр реабилитации № 7, подведомственный Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, находится на берегу Истринского водохранилища. Здесь созданы все условия, чтобы помочь детям с различными заболеваниями пройти комплексную реабилитацию. Более того, приезжающие сюда ребята не только ходят на различные терапевтические процедуры, но и полноценно занимаются учебой. Например, посещают уроки информатики, где их учат компьютерному программированию с помощью робота-собаки по кличке Белка, который выполняет всевозможные движения — достаточно просто нажать нужную кнопку на пульте управления.

— Таким образом дети могут управлять роботом, программировать его на то, чтобы он сделал сальто, реагировал на их движения. Плюс ко всему это отличная эмоциональная терапия для наших учащихся, — отмечает учитель математики и информатики Александр Лапсаков.

А вот что касается инновационного оборудования, то его в центре предостаточно. Например, медсканер «БИОРС-05». Он оценивает состояние всего организма ребенка, а также дает рекомендации по питанию, физической нагрузке и профилактике.

По словам медицинской сестры по физиотерапии Марии Снисарь, главная ценность аппарата — его скорость, ведь все результаты можно получить всего за десять минут.

— Аппарат помогает выстроить индивидуальный реабилитационный маршрут нашего маленького пациента, показывая, какие слабые места есть в его организме и какой потенциал для восстановления у него есть, — рассказывает медицинская сестра по физиотерапии Мария Снисарь.