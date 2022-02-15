Поэт, который верил Родине до последнего вздоха

Возложить цветы к памятнику Мусы Джалиля пришла его дочь — Чулпан Залилова. Она принесла букет красных гвоздик / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

15 февраля в столице отметили 116-летие со дня рождения Мусы Джалиля. Москвичи возложили цветы к памятнику известного поэта.

Почтить память Мусы Джалиля пришли кадеты из школы № 534, члены Союза ветеранов Зябликова, сотрудники Полномочного представительства Республики Татарстан и просто жители столицы, которые нет-нет да и останавливались, чтобы послушать о судьбе Мусы Джалиля. А рассказать есть о чем: поэт много писал о Родине, с любовью и восхищением. Должно быть именно поэтому он не высказал ни капли сожалений, когда его определили на фронт.

«Коль сам умру, так песня не умрет» — эти строчки стали последними, которые в своей жизни написал Джалиль. В своих письмах с фронта поэт неоднократно говорил, что память о каждом из нас хранят в первую очередь наши поступки. На этом в своей речи акцентировал внимание участников акции памяти заместитель уполномоченного представителя Республики Татарстан Эмиль Файзуллин.

— Очень приятно, что наше мероприятие привлекает и молодежь, — сказал он. — Нам в наследство достались стихи Мусы Джалиля, и в наших силах сохранить память о нем, о его творчестве и подвиге. Он, попав в плен, не стал содействовать фашистским оккупантам, организовал не один побег, продолжал писать даже в лагерях. Теперь дело за нами — надо ответить на вопрос, что мы сделаем с его наследием.

Микрофон перешел к ученикам школы № 534. Они прочли стихи поэта. От этих строчек сжимается сердце. Что испытывал человек, когда писал в плену: «Уйдет твоя любовь. А у меня, быть может, нету ничего сильней»? Лишь лаконичное название произведения дает подсказку: «Любимой».

По одному участники акции начинают подходить к бронзовой фигуре. Муса Джалиль изображен в простой рубахе, с кипой листков в руке, которые словно вот-вот вырвет непокорный ветер. Он не сдался и продолжал верить Родине до последнего вздоха. И таких, как он, на страницах отечественной истории — миллионы.

ДОСЬЕ

Муса Мустафович Джалиль — советский поэт, Герой Советского Союза. Родился 15 февраля 1906 года. Первые стихи начал писать в 11 лет. В 1927 году поступил на литературное отделение этнологического факультета МГУ. В 1941 году призван на фронт в звании старшего политрука. В ходе сражений 1942 года был взят в плен и спустя два года казнен в тюрьме Плетцензее в Берлине.