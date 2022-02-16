Как выбрать обои для разных комнат

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Во время ремонта квартиры часто встает вопрос — «как отремонтировать стены?». Вариантов несколько. Например, можно выровнять и покрасить стены в комнате. Однако наиболее проверенным способом является отделка стен обоями. Хорошие обои купить может быть непросто, поэтому подробнее об их выборе читайте в этой статье.

Какие бывают обои?

Рассмотрим основные виды обоев подробнее:

Бумажные обои — бывают однослойными и многослойными. Их часто покупают, поскольку они имеют разные рисунки, невысокую стоимость и пропускают воздух. Среди недостатков — сложности с поклейкой в случае неудачно подобранного клея. Также такие обои быстро портятся, теряют цвет и не обладают особой стойкостью к влажности. Флизелиновые обои — дорогие и имеют ограниченный выбор по дизайну. Из достоинств — устойчивость к механическим повреждениям, простота в наклеивании и уходе. Однако стоит отметить, что полностью флизелиновые обои сложно найти, обычно продаются виниловые обои на флизелиновой основе. Виниловые обои — у таких обоев прекрасная износостойкость, их можно мыть даже с применением чистящих средств. Однако их сложно клеить, а еще они довольно дорогие. Обои под покраску — при желании их можно несколько раз перекрашивать, в этом случае у них практически не портится вид. Фотообои — их суть состоит в том, что полотна составляют общую картину. Такими обоями можно красиво выделить одну или две стены в комнате. Подобным образом они могут визуально увеличить комнату.

Общие правила выбора обоев

Во-первых, нужно понимать, что для той или иной комнаты подойдут различные виды обоев. Так, на кухне рекомендуется клеить обои с влагостойкой пропиткой. В детской лучше использовать обычные бумажные обои — если ребенок решит на них порисовать, переклеить будет несложно.

Во-вторых, важно знать, насколько в помещении светло. Как правило, чем меньше комната освещена, тем светлее должны быть обои. И наоборот. Кстати, стоит помнить, что темные обои в солнечных комнатах должны быть с высокой светостойкостью.

В-третьих, чем меньше комната, тем должен мельче рисунок. Обои с изображением вертикальных полос сделают комнату выше, а с горизонтальными — шире.

Советы по выбору обоев для разных комнат

Для гостиной нужно выбирать качественные и более долговечные, например, итальянские обои на флизелине. Для классического интерьера лучше выбрать крупный рисунок — цветы или фигуры. Также идеальным вариантом будет сочетание обычных обоев с фотообоями. В этом случае нужно использовать минимум мебели у стены и подобрать соответствующий рисунок.

Спальню лучше оформить в спокойных тонах с приятным рисунком или вовсе без него. Если комната слишком солнечная, лучше использовать темные оттенки. Хорошим вариантом будет темно-синий оттенок.

Детскую комнату нужно оформлять в зависимости от пола и возраста ребенка. Обои для девочек могут быть с изображением городов, животных, сладостей, для мальчиков — с машинками, супергероями или динозаврами.

Для кухни лучшим вариантом станут влагостойкие и моющиеся обои: виниловые, флизелиновые под покраску. Поверхность должна быть устойчива к выгоранию, так как кухня обычно — светлое помещение с обилием естественного света. Текстиль и бумага не подходят ввиду сильного впитывания запахов и подверженности загрязнениям.

В прихожей обои должны быть долговечными, устойчивыми к загрязнениям и в идеале с хорошей звукоизоляцией.

Применив все советы из этой статьи, вы сможете оформить свою квартиру наилучшим образом.

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