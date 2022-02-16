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Инвестиции в разработку новой продукции Natura Siberica составят до 500 миллионов рублей

Лера Сергеева

Общество
Инвестиции в разработку новой продукции Natura Siberica составят до 500 миллионов рублей
Фото: пресс-служба Natura Siberica

Сегодня все больше людей задумывается о чистоте и благополучии того мира, который достанется после нас нашим детям. Забота об экологии не на словах, а на деле стала не просто хорошим тоном, но и обязательным условием присутствия крупнейших бизнес-корпораций на мировом рынке. Популярный российский бренд косметики Natura Siberica заявил о готовности активно продолжить развитие своего экобизнеса. «Инвестиции в разработку и выпуск новых косметических продуктов и развитие брендов составят до 500 миллионов рублей» — говорится в сообщении компании.

Развитие фирменного стиля коснется инновационных решений в упаковке и дизайне. Значительные изменения затронут ассортимент всех брендов. Самые современные технологии, надеются в компании, выведут на новый уровень и экологическую безопасность производства. Так, учет и последовательное сокращение углеродного следа при производстве косметики, введение в линейки нескольких брендов безводной косметики и сокращение объема используемого неперерабатываемого пластика станут приоритетной частью развития группы в 2022 году.

Как рассказали в компании, новые линейки продуктов и обновленный фирменный стиль разрабатывались в течение всего 2021 года, но приступить к реализации плана команда смогла лишь в декабре, вернувшись в Natura Siberica. Как сообщалось ранее, новым генеральным директором стал выходец из АФК «Система» Феликс Либ. Комментируя амбициозные планы компании, генеральный директор подтвердил, что «вместе с развитием фирменного стиля брендов, ГК реализует новую продуктовую стратегию косметических брендов, а также инициирует ряд существенных изменений в бизнес-процессах».

— Мы реагируем на актуальные запросы клиентов и следуем самым современным тренда мира косметики, — отметил Феликс Либ. — В этом году мы представим безводную косметику, косметику в экологичной упаковке и другие новинки. Компания всегда придерживалась принципов ответственного и этичного отношения к окружающей среде. Теперь эта часть философии наших брендов становится краеугольным камнем стратегии всей группы.

Всего в 2022 году планируется выпустить не менее 580 новых наименований продукции популярного бренда. А к разработке новых продуктов для детей будут также привлечены врачи-педиатры.

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