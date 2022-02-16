«Я успела испугаться, подумать о детях»: редактор грузинского канала Этери Надирашвили рассказала, как пережила землетрясение

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«Вечерняя Москва» любит узнавать из первых уст ответы на самые неожиданные вопросы. В новой рубрике «Света дозвонилась» наш корреспондент Светлана Самченко узнает необычные подробности от первоисточников сегодняшних новостей.

На Кавказе случилось землетрясение. В принципе, ничего удивительного, бывает — все-таки горный край. Магнитуда — чуть больше шести баллов, жертв нет. Ближайший к эпицентру населенный пункт Самеба, расположенный в 58 километрах от Тбилиси, не пострадал. Разве что электричество на несколько часов отключили. Отголосок довольно мощных подземных толчков ощутили жители в нескольких городах Грузии и Армении, но и там обошлось без пострадавших.

От всех прочих внезапных стихийных бедствий нынешнее отличается лишь тем, что стало внезапной новостью в прямом эфире одного из телеканалов. Мы связались с выпускающим редактором грузинского канала «Мтавари Архи» Этери Надирашвили.

— Этери, вы как раз были на работе во время толчка. Как впечатления?

— Ужасно, коллега! Это был вечерний эфир, я готовилась вскоре ехать домой. И вдруг примерно в половине одиннадцатого (в 21 час 25 минут по московскому времени. — «МВ») кабинет содрогнулся, на столе буквально подпрыгнул монитор, зазвенела кофейная чашка... И как будто послышался глухой, раскатистый гул. Мне кажется, что толчков было несколько, но потом мы получили данные из Национального центра сейсмологии. Ученые говорят, что толчок был один, хотя не исключены их повторения. Честно говоря, я успела испугаться, подумать о детях. У меня двое, школьники, они в это время должны были уже спать, а присматривала за ними бабушка. Мы живем на одиннадцатом этаже, а при землетрясении чем выше здание, тем опаснее. Сразу после происшествия я позвонила домой. Слава богу, все оказалось в порядке, младший даже не проснулся! Мама спросила меня, не стоит ли разбудить детей, взять документы, деньги и выйти на улицу.

— Вам доводилось чувствовать подземные толчки раньше?

— Конечно! В детстве, в деревне. У нас в южных районах страны это часто бывает. Минувшим летом тоже трясло, до трех баллов несколько раз доходило. Правда, в Тбилиси мы этих толчков не чувствовали, узнавали о них по официальным сообщениям сейсмоцентра.

— Наверное, как передача закончилась, сразу домой поспешили?

— Я сама вожу машину. Уже больше 15 лет. И за это время — ни одного нарушения правил! А тут так торопилась, что превысила скорость, и меня даже остановил дорожный инспектор. Но узнал, что я тороплюсь к детям, и отпустил, даже не выписав штрафа. А когда я приехала домой, мой старший сын Бадри не спал. Несмотря на протесты бабушки, он включил смартфон и обсуждал землетрясение с друзьями. Ребята шутили, подсмеивались над одной девочкой из одноклассников, которая впала в панику и убедила родителей, что надо покинуть квартиру.

О том, ждать ли Грузии в ближайшее время новых подземных толчков, «Вечерке» рассказал научный сотрудник Национального центра сейсмического мониторинга Лука Цхилава.

— Лука Нугзарович, правда ли, что если в течение нескольких месяцев происходит несколько слабых сотрясений, то мощного удара, способного разрушить город, опасаться не стоит?

— Первый удар, как правило, самый мощный. Вспомните, как в 1989 году землетрясение сравняло с землей несколько городов в Армении. Толчок был ранним утром, сразу баллов на девять, было много жертв. У нас идет другой процесс: земная кора в зоне Джавахетского вулканического хребта колеблется регулярно, и мы за этим следим. Каких-то аномалий и катаклизмов не ожидается.