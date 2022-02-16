Вход на природные территории должен быть свободным

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы регулярно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 16 февраля депутаты Мосгордумы поддержали инициативу об отмене платы за посещение природных территорий.

На очередном заседании депутаты Мосгордумы поддержали внесение в Госдуму законодательной инициативы, некоторым образом меняющей закон «Об особо охраняемых природных территориях». Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский в ходе заседания пояснил, что в настоящее время статьей 5.1 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» предусмотрена возможность введения платы за посещение таких территорий с лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах ООПТ.

— Порядок определения указанной платы, а также случаи освобождения от взимания платы установлены постановлением правительства РФ, в соответствии с которым за посещение физическими лицами ООПТ федерального значения размер платы устанавливается федеральными государственными бюджетными учреждениями, осуществляющими управление соответствующими ООПТ федерального значения, — пояснил Антон Кульбачевский.

За посещение ООПТ регионального значения размер платы устанавливает высший исполнительный орган государственной власти субъекта. Таким образом, может сложиться ситуация, при которой на территории региона высший исполнительный орган субъекта примет решение о бесплатном посещении ООПТ регионального значения, как это произошло в Москве. В свою очередь федеральное учреждение в отношении федерального ООПТ, находящегося также на территории того же субъекта, установит платное посещение.

Такая коллизия вызовет негативную реакцию граждан, которые не будут понимать, почему в один условный лес можно зайти бесплатно, а в другой, только заплатив определенную сумму.

— С учетом изложенного законопроектом предлагается признать утратившей силу норму федерального закона о возможности установления платы за посещение ООПТ, — резюмировал Кульбачевский.

Депутаты поддержали инициативу. На территории Москвы есть федеральные ООПТ: нацпарк «Лосиный Остров» и Ботанический сад РАН.

— Полностью поддерживаю предлагаемое изменение, — отметил член комиссии Мосгордумы по экологической политике Игорь Бускин. — Еще в 2010 году мэр Москвы внес инициативу об обмене платных входов на территории парков культуры и отдыха. Москвичи и гости столицы активно используют для проведения своего досуга две ООПТ федерального значения в Москве. Считаю, что жители Москвы должны безбарьерно посещать любые природные комплексы.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников подчеркнул, что экологическая безопасность — это контроль и профилактика, а не запреты и ограничения. В ближайшее время Мосгордума направит федеральную законодательную инициативу в Госдуму.

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