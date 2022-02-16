Соискатели напрямую пообщались с работодателями

Сотрудницы Городской библиотеки им. М. А. Светлова Наталья Попова (слева) и Елизавета Притыкина на Маркете вакансий / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В столице во второй раз прошел Маркет вакансий в сфере культуры. Мероприятие посетили более пятисот соискателей, сообщили 16 февраля его организаторы.

Площадкой проведения мероприятия, которое прошло в рамках проекта «Люди в культуре», стал Кремль в Измайлове.

— Как онлайн-проект «Люди в культуре» появился в 2013 году, — говорит руководитель проекта Игорь Сумин. — На нашей платформе размещены вакансии от прямых работодателей — учреждений культуры, а также много другой полезной информации для людей, находящихся в поиске работы. А к идее проведения Маркета вакансий, где соискатели могут напрямую пообщаться с работодателями, мы пришли в прошлом году. Тогда же она была реализована. И новая форма работы проекта понравилась всем участникам.

Москвич Алексей Орлов как раз находится в поиске работы и, по его словам, узнав о проведении маркета, просто не мог его пропустить.

— Здесь подготовлена разнообразная программа. Я уже успел осмотреться, познакомился с предложениями. Кое-что меня заинтересовало, — говорит Алексей Орлов. — Выбрал несколько интересных лекций, которые пройдут в рамках мероприятия, и планирую их посетить. Полезно узнать что-то новое для себя.

Студентка магистратуры Анна Мельникова мечтает работать художником-декоратором в театре.

— Именно эту вакансию я на Маркете не нашла, но есть много других, соприкасающихся с моими интересами, — рассказывает Мельникова. — Учебу и работу я готова совмещать. Так что буду теперь выбирать, где трудоустроиться.

Кстати, что касается программы, то на Маркете вакансий можно было не только найти работу в столичных театрах, галереях, культурных центрах, но и записаться на стажировку, а посетив мастер-классы, научиться правильно составлять резюме и узнать секреты успешного собеседования.

— Маркет вакансий это, по моему мнению, самый эффективный способ найти работу в сфере культуры, — отмечает Игорь Сумин.