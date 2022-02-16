Москвич Вадим Грин спасает брошенных домашних сурикатов
Специальный корреспондент «Вечерней Москвы» встретилась с Вадимом Грин и выяснила, как содержать дома необычных животных.
Сурикаты Веня и Гайка встречают меня прямо у порога квартиры: Веня помогает расшнуровать обувь, а Гайка с громким фырканьем лезет по кофте. Вадим Грин объясняет, что так они проявляют гостеприимство. Кстати, по словам Вадима, они рады всем людям. Сурикаты принимают людей за своих сородичей.
Первым у Вадима появился Веня. Он приобрел зверька три года назад. Но заводчики обманули, продали не домашнего, а дикого суриката.
— Примерно полтора года я приучал его к лотку, объяснял, что не нужно копать пол, царапаться, — говорит Вадим.
Впрочем, даже с воспитанным сурикатом нужно быть начеку: всегда смотреть под ноги, прочно прибить плинтусы и законопатить все щели. У Вадима даже шкафчик под мойкой — на замке. Иначе Гайка залезет в мусорное ведро и распотрошит его.
— Сложно с сурикатами только первый год. Потом привыкаешь, — с улыбкой говорит Вадим. — Мне нравится, что они контактные: их можно погладить. Иногда они даже начинают чесать меня в ответ.
В комнате у Вадима стоит большая клетка. В ней — лежанка, миска, лоток. Вадим закрывает питомцев в вольере, только когда уходит на работу или во время уборки, чтобы не мешались. Едят сурикаты сухой кошачий корм, курицу, индейку, живых сверчков и личинок жуков.
У Вадима живет семь взрослых сурикатов и два малыша. Одна из самок беременна. Несмотря на целый зоопарк дома, Вадим продолжит спасать брошенных сурикатов и дальше.
Впрочем, экзотические звери редко оказываются на улице. Только если сбегают сами.
— За последние 10 лет не было ни одного брошенного суриката, — говорит начальник отдела по сохранению биоразнообразия Сергей Бурмистров. — Иногда мы находим енотов, птиц, змей, были и игуаны. Если объявляется хозяин с документами на животное, мы возвращаем. Но москвичи гуманны. Они обычно отдают неугодного питомца в добрые руки.
ПОВАДКИ
Сурикаты — неагрессивные животные. Они ведут себя игриво. Для развлечений сурикатам подходят кошачьи игрушки из зоомагазинов.
- В квартире сурикатам не нужно строить вольеры и даже ставить клетку. Им достаточно кошачьего домика, где они смогут спрятаться и поспать.
- По ночам сурикаты, как и в дикой природе, не покидают убежища.
- В качестве туалета сурикаты используют кошачий лоток, к которому их совсем не сложно приучить.