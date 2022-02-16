Директор совершит прыжок вместе с учениками

Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

В столичной школе № 2065 начались занятия для старшеклассников по программе «Парашютист». Она рассчитана на 36 часов теории и практики. Свой первый прыжок с парашютом ребята совершат уже весной.

В новой программе, которую запустили в столичной школе, участвуют 49 учеников кадетских классов. В их числе не только юноши, но и 15 девушек.

— В 2021 году мы решили расширить список мероприятий для кадетов, которые проходят во внеурочное время. Поэтому для начала мы помогли нашим ученикам вступить в ряды движения «Юнармия» Южного административного округа Москвы. Там нам и предложили реализовать эту идею с прыжками с парашютом, — рассказал куратор проекта «Парашютист» в школе № 2065 Дмитрий Авраамов.

Пока прошло только одно теоретическое занятие. На нем юнармейцы-старшеклассники познакомились с устройством парашюта и правилами техники безопасности.

— На уроках мы расскажем школьникам о видах парашютов, прыжков и страховок, — добавил Дмитрий Авраамов.

На практических занятиях ребята будут учиться складывать парашют, тренироваться прыгать на снарядах воздушно-десантного комплекса — макетах летательных аппаратов и специализированных качелях.

— По окончании курса, разумеется, будет тестирование, которое поможет нам выявить школьников, которые уже готовы прыгнуть с парашютом. Ведь знать теорию — это одно, а уметь применять ее на практике — совершенно другое. Предполагаю, что из общего числа участников новой программы к весне готовы прыгать с парашютом будут около 25 человек, — пояснил Дмитрий Авраамов.

Стоит отметить, что парашютным спортом увлекается и директор школы № 2065 Наталия Файдюк. На ее счету — не один самостоятельный прыжок без инструктора. Весной Наталия планирует прыгнуть вместе со своими учениками.

— Мы надеемся, что ребятам, которых допустят до прыжков, понравится такая практика. Уверен, они получат массу впечатлений от соприкосновения с этой спортивной дисциплиной. И кто знает, может быть, кто-то из школьников в будущем захочет заниматься прыжками с парашютом профессионально, — заключил Дмитрий Авраамов.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

Новичкам парашютного спорта необходимо знать элементарные правила свободного падения и посадки. Правильная форма тела во время падения — «банан» (горизонтальное положение, конечности подняты вверх, живот ближе всего к земле). Достигнув шести метров над уровнем земли, нужно принять вертикальное положение, а ноги поднять вверх на 90 градусов.