Дворник сам собрал мини-трактор

Сотрудник «Жилищника Тверского района» Каныбек Хасанов за рулем своей снегоуборочной машины / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Сотрудник «Жилищника Тверского района» Каныбек Хасанов собрал самодельную машину для уборки снега. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил характеристики трактора и узнал мнение москвичей на этот счет.

В начале декабря 2021 года жители дома № 12 по Вадковскому переулку ежедневно наблюдали необычную картину: сотрудник «Жилищника Тверского района» Каныбек Хасанов со сварочным аппаратом в руках часами напролет что-то мастерил на заднем дворе дома. Через пару недель они увидели результат работы. Дворник собрал импровизированную снегоуборочную машину.

— Мы, конечно, удивились, — рассказывает житель дома № 12 по Вадковскому переулку Михаил Воробьев.

— Снег, на уборку которого лопатами обычно уходит несколько часов, был собран всего за 20 минут! Аппарат еще требует доработки. Но сам факт, что человек воплотил в жизнь такую идею, вдохновляет.

Теперь Каныбек регулярно убирает снег во дворе дома с помощью своего аппарата. Снимать лед с тротуаров и дорог, конечно, пока приходится по старинке. Но труд, вложенный в создание снегоуборочного трактора, себя оправдал.

— Я взял двигатель от газонокосилки, а коробку передач — от старых «жигулей». Оттуда же — руль и сиденье. Бензобак у трактора всего на пять литров, но этого хватает на девять часов работы, — говорит Каныбек Хасанов.

Корпус и ковш умелец сварил из разных кусков металла. Сделал даже крышу для защиты от осадков и установил спереди одну фару, чтобы удобнее было работать по вечерам. Ковш поднимается с помощью гидравлической системы. Сзади для баланса пришлось приварить две трубы, заполненные затвердевшим бетоном. Так инженер обеспечил устойчивость машины. На передние колеса самодельного трактора Каныбек поставил зимние шины. А на задние удалось найти только летнюю резину. Пришлось крепить на колеса цепи, чтобы улучшить проходимость.

— Теперь по утрам я сажусь в свой трактор и убираю снег не только у дома № 12, но и на соседних территориях, — говорит Каныбек.

Москвичи в восторге от изобретения. Они искренне благодарят дворника.

— Всегда видно, когда человек старается, вкладывает душу в свою работу. Да, он просто убирает снег. Но благодаря его труду мы можем спокойной вставать по утрам без мыслей, что машину придется откапывать. Он очень вовремя собрал этот аппарат. Зима выдалась снежной, — сказала жительница дома № 12 по Вадковскому переулку Вера Воробьева.

Каныбек не ожидал, что его самодельная машина привлечет столько внимания. Он просто хотел проверить, сможет ли сам собрать рабочий трактор для уборки снега.

Получилось, хотя, по словам умельца, ему есть к чему стремиться.

— Не хватает еще одного насоса, чтобы можно было управлять наклоном ковша. Планирую в следующем году построить новый аппарат. На этот раз он будет шире, и ковш установлю побольше. А двигатель будет сзади — так лучше для баланса, — пояснил Каныбек Хасанов.