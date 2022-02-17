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Вкус жизни: психолог рассказала, от каких эмоций мы толстеем

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Вкус жизни: психолог рассказала, от каких эмоций мы толстеем
Фото: depositphotos

Очень часто причиной лишнего веса становятся эмоции: например, стрессы, недовольство жизнью или даже подсознательное желание оградить себя от общения с другими людьми. Такие состояния требуют проработки не только с врачом, но и с психологом. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог Марина Гладышева.

— Если мы вспомним пирамиду потребностей по Маслоу, то там нижний уровень — физиологические потребности и безопасность. Любой стресс ввергает человека в состояние небезопасности. Когда человек голодный, ему не до театра и даже не до любви. Как только начинается стресс, человек сразу стремится закрыть самое основное, что его пугает, — рассказала психолог.

Как отметила Гладышева, очень показательным примером стала пандемия: когда она только началась, люди массово закупали еду.

Психолог обратила внимание, что постоянное недовольство жизнью тоже может привести к набору веса.

— Недовольство жизнью — часто встречающаяся картина, особенно у женщин более старшего возраста, у которых, может быть, не все сложилось в жизни, как хотелось бы, и они считают, что им жизнь не очень интересна. И тогда этот вкус жизни закрывается едой, особенно десертами. Человек старается что-то привнести в свою жизнь. А что привнести, если ничего не хочется или, может быть, не позволяет финансовое положение? — рассказала Гладышева.

Эксперт отметила, что человек может приобрести лишние килограммы даже из-за положительных эмоций.

— Кто-то, бывает, от горя ест, кто-то от горя, наоборот, худеет. Кто-то ест от радости, чтобы эту радость сделать более насыщенной. Поэтому из-за любых эмоций можно набрать вес, — рассказала Гладышева.

Как подчеркнула специалист, тема психосоматики может уходить в родовые корни. Так, если родители человека в детстве нуждались в еде, у них формируется потребность, передающаяся детям: всю еду нужно доедать, даже если не хочется. Это тоже может привести к набору веса, заметила собеседница «ВМ».

Существует бессознательный поведенческий сценарий, когда лишний вес зависит не от еды, а от взаимодействия с социумом, рассказала специалист.

— Когда человеку сложно выстраивать контакты или в детстве была какая-то травля со стороны сверстников, то у него происходит набор веса как некая защитная реакция по отношению к социуму. Человек будет есть слишком много. Но это уже следствие, а не причина, — отметила Гладышева.

Очень часто люди, которые садятся на диету, потом все равно возвращаются к тому же весу. Или им нужно все время сидеть на диете, заметила психолог. У многих молодых девушек есть недовольство весом, при этом на самом деле у них нет проблем, уверена собеседница «ВМ».

По ее словам, многие ученые говорят о том, что любая психосоматика связана с эмоциями человека, с его чувствами. Если лечить человека с лишним весом не только медикаментозно, но и психологическими методами, то эффект будет гораздо ярче, подчеркнула эксперт.

Если человек замечает за собой, что у него на эмоциональном уровне есть тяга к еде, желательно обращаться к психологу, отметила Гладышева.

— Есть специалисты, которые работают с проблемами веса. Есть специальные психологи-коучи, которые конкретизируются на этой проблеме и могут помочь разобраться с причиной. Потому что следствие «лечить» не очень полезно — потом человек все равно сорвется. Нужно посмотреть, что стоит за привычкой есть и чего человеку хотелось бы на самом деле. Может быть, построить отношения, как-то реализоваться. Если попытаться человеку как-то помочь, то потребность «что-то заедать» просто уйдет как ненужная, — уверена эксперт.

Если человек не знает причины и лишний вес влияет на здоровье, то одной работой с эмоциями уже, возможно, не обойтись, отметила психолог. В этом случае стоит обратиться к врачу — диетологу или эндокринологу, а также сдать анализы. Кроме того, можно посетить нутрициолога, который поможет наладить питание, заключила Гладышева.

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